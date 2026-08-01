Lucknow News: पॉलीक्लीनिक संचालक चंद घंटों में मिला
Lucknow News: निगोहां में पत्नी के साथ घरेलू विवाद के बाद पॉलीक्लीनिक संचालक बृजेश कुमार मौर्य घर छोड़कर निकले। पुलिस ने उन्हें चंद घंटों में सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। वह धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकल गए थे और मोबाइल बंद कर लिया था।
Lucknow News: निगोहां। पत्नी से घरेलू विवाद के बाद घर छोड़कर निकले पॉलीक्लीनिक संचालक बृजेश कुमार मौर्य को पुलिस ने चंद घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। युवक अपनी ब्रेजा कार से धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकल गया था। उसने मोबाइल भी बंद कर लिया था। नयाखेड़ा मजरा अघइया निवासी दयाशंकर मौर्य ने शुक्रवार को निगोहां थाने में बेटे बृजेश की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
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