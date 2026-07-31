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Lucknow News: लूटकांड में पुलिस ने संदिग्ध को उठाया, पिटाई का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: फोटो -इंदिरानगर के अमराई गांव में किराना व्यवसायी के परिवार को बंधक बनाकर लूट

Lucknow News: लूटकांड में पुलिस ने संदिग्ध को उठाया, पिटाई का आरोप

Lucknow News: इंदिरानगर के अमराई गांव में किराना व्यवसायी के परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट के मामले में पुलिस ने गुरुवार को संदिग्ध बदमाश हर्ष तिवारी को पूछताछ के उठाया। थाने से छूटने के बाद हर्ष ने पुलिस पर पिटाई और सिगरेट से जलाने का आरोप लगाया। उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हर्ष के खिलाफ लूट, जानलेवा हमला, चोरी, धोखाधड़ी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। हर्ष तिवारी राजाजीपुरम ई ब्लाक का रहने वाला है। शुक्रवार दोपहर उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में उसने इंदिरानगर पुलिस पर थाने में बंधक बनाकर पीटने और सिगरेट से जलाने का आरोप लगाया।

पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। इंस्पेक्टर अजय नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ तालकटोरा, ठाकुरगंज थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। व्यवसायी उमेश कुमार गुप्ता के घर बदमाशों ने धावा बोलकर लूटपाट की थी। संदिग्ध बदमाश की फोटो के आधार पर उमेश की पत्नी शांति ने हर्ष पर आशंका जाहिर की थी। पुलिस कई दिन से हर्ष को पूछताछ के लिए बुला रही थी। वह थाने नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। हर्ष को उसके भाई आशुतोष तिवारी के साथ लेकर थाने पहुंची। उससे पूछताछ की गई। हर्ष के खिलाफ थाने में तस्करा भी डाला गया था। पूछताछ के बाद हर्ष को उसके भाई के सुपुर्द कर दिया गया। हर्ष के साथ पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की थी। पुलिस पर लगे आरोप निराधार हैं। थाने से बाहर जाकर पुलिस पर फर्जी आरोप मढ़ने के लिए उसने खुद को चोट पहुंचाई होगी।

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