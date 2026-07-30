Lucknow News: लूट की सूचना देकर बेड के नीचे दबा दिए थे जेवर, काल डिटेल्स से मिले साक्ष्य
Lucknow News: वृंदावन कालोनी सेक्टर दो में एक महिला से 15 लाख रुपये के जेवर लूटने के मामले में पुलिस की प्राथमिक जांच संदिग्ध निकली है। महिला के फोन डिटेल्स से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। लूट के दौरान महिला को भी चोटें आई थीं।
Lucknow News: वृंदावन कालोनी सेक्टर दो में महिला को बंधक बनाकर 15 लाख रुपये के जेवर लूटे जाने के मामले में पुलिस की प्राथमिक जांच में घटना संदिग्ध मिली है। पुलिस को महिला की काल डिटेल्स से कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस महिला समेत कई अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि घटना के 24 घंटे बाद भी इस मामले में अबतक घरवालों ने कोई तहरीर भी नहीं दी है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को जेवरों से भरा बैग बेड के नीचे से बरामद हो गया। लूट दिखाने के लिए जेवर बेड के नीचे दबा दिए गए थे। पुलिस ज्योति और उनके घरवालों से पूछताछ कर साक्ष्य संकलन कर रही है। ज्योति ने बुधवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम को लूट की सूचना दी थी। पुलिस से बताया था कि वह दोपहर में सो रही थी। इस बीच खटपट की आवाज सुनकर वह उठी। ससुर लक्ष्मीकांत मिश्रा के कमरे में नकाबपोश दो बदमाश थे। विरोध पर बदमाशों ने दीवार पर सिर लड़ा दिया। लोहे के राड से प्रहार किया। फिर बंधक बनाकर जेवर लूटे और भाग निकले थे। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के मुताबिक प्राथमिक जांच में घटना संदिग्ध मिली है। घटना के हर पहलू पर जांच की जा रही है। ज्योति और उसके घरवालों से पूछताछ की जा रही है。
इन हिंदुओं से पुलिस को हुआ शक :
-ताले में तोड़ने जैसी किसी भारी वस्तु की चोट नहीं थी।
पुलिस की रिपोर्ट
-ज्योति ने बयान दिया कि बदमाशों ने सिर पर धारदार हथियार से प्रहार किया। चोट मामूली सी नाखून के खरोच की मिली थी।
गवाहों के बयानों का विश्लेषण
-घटना के समय भूतल के पोर्सन में रहने वाली महिला ने बताया था कि लाइट नहीं आ रही थी। वह बाहर बैठी थी कोई ऊपर गया ही नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।