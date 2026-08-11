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Lucknow News: रिटायर शिक्षक के घर चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - चोरों ने पांच अगस्त को घर में की थी चोरी - चोरी की रकम रिटायर शिक्षक के घर चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

Lucknow News: रिटायर शिक्षक के घर चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

Lucknow News: जानकीपुरम में रिटायर शिक्षक के बंद मकान को निशाना बनाकर 82 लाख रुपये के नकदी-जेवर चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने चोरी की रकम से बुलेट बाइक खरीदी थी। एक आरोपित पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जेवर, नकदी और दो बाइक बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया है। जानकी विहार निवासी रिटायर शिक्षक राम नरेश के घर पांच अगस्त को चोरी हुई थी। चोरों ने 19 मिनट में घर से नकदी और जेवर समेत लगभग 82 लाख रुपये का सामान पार कर दिया था। पीड़ित की तहरीर पर जानकीपुरम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मुखबिर की सूचना पर सोमवार को इंस्पेक्टर विनोद तिवारी की टीम ने सीडीआरआई रोड के पास से दो आरोपितों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपितों की पहचान बाराबंकी के बड्डूपुर निवासी मो. शोएब और बाराबंकी के घुंघटेर निवासी रवि रावत के रूप में हुई। रवि जानकीपुरम के अभिषेकपुरम में रहता है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे बंद मकानों की रेकी कर चोरी करते थे। शिक्षक के घर भी इसी तरह हाथ साफ किया था। चोरी की रकम से उन्होंने बुलेट बाइक खरीदी थी। शोएब पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की बुलेट, घटना में इस्तेमाल दूसरी बाइक, 26 लाख के जेवर और 3.97 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। मंगलवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि बाकी रकम और सामान बरामद करने के प्रयास जारी हैं।

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