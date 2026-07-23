Lucknow News: युवक को धमकाकर दो हजार रुपये वसूलने में दो गिरफ्तार
Lucknow News: मड़ियांव पुलिस ने अन्ना मार्केट के निवासी आशुतोष तिवारी से एक माह पहले हुए दो हजार रुपये वसूली के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह आरोपी 14 जून को तिवारी को धमकाकर बाइक छीनने के मामले में शामिल थे। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है।
Lucknow News: मड़ियांव पुलिस ने अन्ना मार्केट प्रीती नगर निवासी आशुतोष तिवारी से एक माह पहले धमकाकर दो हजार रुपये वसूलने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए लोगों में 60 फिटा रोड पीली कॉलोनी निवासी फहीम और गाजीपुर बलराम गांव निवासी राज राजपूत को जगलाल पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा है। इनके साथी अमित वर्मा, आयुष पंडित, कौशल गाजी, फहीम गाजी, सुधीर, सुरेंद्र समेत अन्य की तलाश की जा रही है। इन लोगों ने 14 जून को आशुतोष तिवारी को घेरकर बाइक रुकवा ली थी। जबरन बाइक समेत ले जाकर सभी आरोपियों ने पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए दो हजार रुपये छीन लिए थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।