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Lucknow News: झपट्टा मार कर मोबाइल लूटने वाले तीन गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: मोहनलालगंज में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने भागूखेड़ा में एक व्यक्ति से मोबाइल छीन लिया था। विवेक शुक्ला पर हमला करने के बाद वे भाग गए थे। पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज किया और रविवार को बदमाशों को पकड़ लिया। उनकी पहचान विशाल, अनुज और आरजू के रूप में हुई है।

Lucknow News: झपट्टा मार कर मोबाइल लूटने वाले तीन गिरफ्तार

Lucknow News: मोहनलालगंज। भागूखेड़ा में बुधवार को मोबाइल छीनकर भागने वाले बाइक सवार तीनों बदमाशों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन्नाव के आदर्श नगर में रहने वाले विवेक शुक्ला भागूखेड़ा में रह रहें है। वह बुधवार की देर शाम किसी से बात कर रहे थे तभी बाइक सवार तीन बदमाश उनका मोबाइल फोन छीनकर भाग निकले थे। पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज किया था। इंस्पेक्टर राम बाबू सिंह ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों की पहचान बंथरा के नीवा निवासी विशाल, अनुज व सुशांत गोल्फ सिटी के घुसवल निवासी आरजू के रूप में हुई है।

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