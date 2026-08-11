Lucknow News: चेन-मोबाइल लूटने वाले गिरोह के तीन बदमाश गिरफ्तार

Lucknow News: मड़ियांव पुलिस ने राह चलते लोगों से चेन और मोबाइल लूटने वाले तीन आरोपितों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाइक से वारदात कर फरार हो जाते थे। पुलिस ने इनके पास से दो सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। बरामद चेन की कीमत करीब तीन लाख रुपये आंकी गई है। तीनों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा के अनुसार 8 अगस्त को आम के बाग, बालाजी इन्क्लेव निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी मां ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं। रास्ते में ई-रिक्शा नाले में फंस गया।

धक्का देकर निकालने के बाद पीछे से आए एक युवक ने मां के गले से चेन छीन ली। थोड़ी दूर पहले से खड़े दो साथी बाइक लेकर आ गए और तीनों फरार हो गए। इस मामले में अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच के दौरान मंगलवार को पुलिस ने यादव चौराहे के पास से तीनों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपितों की पहचान पारा निवासी इम्तियाज, हरदोई के हरियावां निवासी देवेन्द्र सिंह और पारा निवासी अरुण त्रिपाठी के रूप में हुई। पूछताछ में तीनों ने करीब दो माह पहले आईआईएम रोड पर एक राहगीर से मोबाइल लूटने की बात भी कबूली। लॉक न खुलने पर मोबाइल यादव चौराहे के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक इम्तियाज विक्रम, देवेन्द्र ऑटो और अरुण डिलीवरी ब्वाय का काम करता है। तीनों ने लूट की रकम से शौक और जुआ पूरा करने के लिए गिरोह बनाया था। बाइक के कागजात न मिलने पर उसे सीज कर दिया गया है।