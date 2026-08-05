Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: राजनैतिक महत्वाकांक्षा-वर्चस्व के लिए संभल में साजिशन कराई गई थी हिंसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: - विधानमंडल में रखी गई न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट - सपा सांसद तथा

Lucknow News: राजनैतिक महत्वाकांक्षा-वर्चस्व के लिए संभल में साजिशन कराई गई थी हिंसा

Lucknow News: - हिंसा को सुनियोजित साजिश का परिणाम बताया गया

घटना का विवरण

- आयोग ने कहा, घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

लखनऊ, विशेष संवाददाता

संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा राजनीतिक महत्वाकांक्षा और वर्चस्व का परिणाम मानी गई है। सर्वेक्षण को रोकने के लिए भ्रामक जानकारी फैलाने, भीड़ जुटाने और हिंसा भड़काने के तथ्य सामने आए हैं। संभल हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की गई।

आयोग की सिफारिशें

आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एके जैन सदस्य थे। रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई अन्य लोगों की भूमिका का उल्लेख है। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि चश्मदीद बयानों, फोरेंसिक रिपोर्टों और अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों के गहन परीक्षण से यह निर्विवाद निष्कर्ष निकलता है कि संभल हिंसा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर और घातक खतरा पैदा करती है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की संस्तुति के साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए महत्पूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। आयोग ने पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों समेत 199 गवाहों के बयान दर्ज किए।

साक्ष्यों का परीक्षण

आयोग ने कहा है कि साक्षियों की गवाही से यह स्पष्ट है कि घटना सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर व एडवोकेट जफर अली, सचिव व एडवोकेट मशहूद अली फारुकी और प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य तथा विधायक इकबाल मसूद के बेटे सुहेल इकबाल व अन्य के बीच रची गई साजिश व उकसावे का परिणाम थी। दुर्भावनापूर्ण तरीके से सर्वेक्षण के लिए न्यायालय के आदेश की सही प्रकृति और तथ्यों को भी छिपाया गया। रिपोर्ट में सांसद जियाउर्रहमान बर्क व उनके स्वर्गीय दादा शफीकुर्रहमान बर्क तथा विधायक इकबाल महमूद के बीच चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का भी जिक्र है।

सामान्य प्रश्न

संभल हिंसा की जांच के लिए आयोग कब गठित किया गया था?
संभल हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।