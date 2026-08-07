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Lucknow News: केजीएमयू के पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट, 50 बच्चों को सुरक्षित निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: केजीएमयू के पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से धुआं फैला। करीब 50 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, कोई हताहत नहीं, जांच जारी है रात।

केजीएमयू के पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट, 50 बच्चों को सुरक्षित निकाला
केजीएमयू के पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट, 50 बच्चों को सुरक्षित निकाला

Lucknow News: लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। केजीएमयू के सर्जरी विभाग के प्रथम तल पर स्थित पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में गुरुवार देर रात बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में अफरा-तफरी मच गई। शार्ट सर्किट के बाद वार्ड धुएं से भर गया। एहतियातन करीब 50 भर्ती बच्चों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। एनआईसीयू में भर्ती मासूम मरीजों को तत्काल दूसरे वार्ड में सुरक्षित स्थानांतरित किया गया। फायर विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जनरल सर्जरी विभाग के प्रथम तल पर पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग का वार्ड है। बिजली का पैनल बिल्डिंग में लगा है।

अचानक पैनल में तेज आवाज के साथ शार्ट सर्किट हो गया। आग की लपटे निकली। देखते ही देखते धुआं पूरे वार्ड में फैल गया। बच्चों को खांसी आने लगी। सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। आग लने की खबर मिलते ही आनन-फानन प्रवक्ता डॉ. केके सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बिजली आपूर्ति बंद होने से वार्ड में अंधेरा छा गया, लेकिन डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों ने अभिभावकों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग पर भी कुछ ही देर में काबू पा लिया गया।तीन दरवाजों से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। पीडियाट्रिक सर्जरी के भवन के रास्ते से कुछ परिवारीजन अपने बच्चे को छाती से चिपकाकर भागे। दूसरा वार्ड के पास से जीने गुजरे हैं। यह जीने न्यूरोलॉजी के सामने निकलता है। कुछ परिवारीजन वहां से बच्चे को लेकर भागे। तो कुछ लोग सर्जरी विभाग की तरफ से बाहर निकले। परिवारीजनों का आरोप है कि आग लगने के बावजूद फायर अलार्म नहीं बजा। सुरक्षा उपकरण भी सक्रिय नहीं हुए। हालांकि केजीएमयू प्रशासन ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की। पीडियाट्रिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. जेडी रावत ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। किसी भी मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बच्चों को दोबारा उसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।

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