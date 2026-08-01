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Lucknow News: मेट्रो स्टेशन पर युवक से कारतूस बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ में कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री के बैग से कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। युवक, लक्ष्य दीक्षित, को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। स्कैनिंग के दौरान संदिग्ध वस्तु मिलने पर स्टेशन कंट्रोलर ने जानकारी दी, जिसके बाद यह मामला सामने आया।

Lucknow News: मेट्रो स्टेशन पर युवक से कारतूस बरामद

Lucknow News: लखनऊ। कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर शुक्रवार शाम स्कैनिंग के दौरान एक यात्री के बैग से कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कृष्णानगर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि 31 जुलाई को मेट्रो स्टेशन कंट्रोलर रंजना गौतम ने सूचना दी कि स्कैनिंग में एक यात्री के बैग से संदिग्ध वस्तु मिली है। केसरी खेड़ा निवासी युवक की पहचान लक्ष्य दीक्षित के रूप में हुई। उसके बैग से 7.62 बोर का एक कारतूस बरामद हुआ।

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