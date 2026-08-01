Lucknow News: मेट्रो स्टेशन पर युवक से कारतूस बरामद
Lucknow News: लखनऊ में कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री के बैग से कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। युवक, लक्ष्य दीक्षित, को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। स्कैनिंग के दौरान संदिग्ध वस्तु मिलने पर स्टेशन कंट्रोलर ने जानकारी दी, जिसके बाद यह मामला सामने आया।
Lucknow News: लखनऊ। कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर शुक्रवार शाम स्कैनिंग के दौरान एक यात्री के बैग से कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कृष्णानगर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि 31 जुलाई को मेट्रो स्टेशन कंट्रोलर रंजना गौतम ने सूचना दी कि स्कैनिंग में एक यात्री के बैग से संदिग्ध वस्तु मिली है। केसरी खेड़ा निवासी युवक की पहचान लक्ष्य दीक्षित के रूप में हुई। उसके बैग से 7.62 बोर का एक कारतूस बरामद हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।