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Lucknow News: ताकि सदन में न रखी जाएं 40 साल पुरानी नियमावलियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता। विधान परिषद में मंगलवार को वर्ष 1984 से

Lucknow News: ताकि सदन में न रखी जाएं 40 साल पुरानी नियमावलियां

Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता। विधान परिषद में मंगलवार को वर्ष 1984 से लेकर 2025 तक की नियमावलियों को विलंब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा गया। बतौर नेता सदन कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने इन्हें सदन में रखा। इसमें नगर विकास विभाग द्वारा एक अक्तूबर 1984 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेंद्रीयकृत सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली भी शामिल है। इस पर भाजपा के सदस्य अरुण कुमार पाठक ने कहा कि कोई भी नियमावली आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है। मगर 40 साल पुरानी चीजों को अब पटल पर रखा जा रहा है और विलंब का कारण प्रावधान व निर्देश न मिलना बताया गया है।

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जबकि यह सभी प्रचलन में हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि निकट भविष्य में ससमय नियमावलियों को सदन में रखा जा सके।

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