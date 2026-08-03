Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: आउटसोर्स बस कंडक्टरों ने संविदा पर भर्ती की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: प्रदेश भर में आउटसोर्स बस कंडक्टरों ने संविदा पर भर्ती की मांग को लेकर मुख्यालय का घेराव किया। सुरक्षा गार्डों ने प्रदर्शनकारियों को रोका। मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने के दौरान उन्हें रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पांच प्रमुख मांगें रखीं और निगम प्रबंधन ने भर्ती का आश्वासन दिया।

Lucknow News: आउटसोर्स बस कंडक्टरों ने संविदा पर भर्ती की मांग की

Lucknow News: प्रदेश भर में परिवहन निगम में तैनात आउटसोर्स बस कंडक्टरों ने सोमवार को मुख्यालय का घेराव करते हुए संविदा पर भर्ती की मांग की। इस दौरान आउटसोर्स परिचालकों ने एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुख्यालय में घुसने की कोशिश की। मौके पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने गेट बंद करके पुलिस बुलवाकर प्रदर्शनकरियों को हटवाया। प्रदर्शनकारी सीएम आवास कूच करने जा रहे थे, इस बीच परिवर्तन चौराहे पर उन्हें रोककर प्रदर्शन को खत्म कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पांच प्रमुख मांगें रखी। निगम प्रबंधन ने शासन से मंजूरी मिलने पर भर्ती करने का आश्वासन दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।