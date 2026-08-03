Lucknow News: आउटसोर्स बस कंडक्टरों ने संविदा पर भर्ती की मांग की
Lucknow News: प्रदेश भर में आउटसोर्स बस कंडक्टरों ने संविदा पर भर्ती की मांग को लेकर मुख्यालय का घेराव किया। सुरक्षा गार्डों ने प्रदर्शनकारियों को रोका। मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने के दौरान उन्हें रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पांच प्रमुख मांगें रखीं और निगम प्रबंधन ने भर्ती का आश्वासन दिया।
Lucknow News: प्रदेश भर में परिवहन निगम में तैनात आउटसोर्स बस कंडक्टरों ने सोमवार को मुख्यालय का घेराव करते हुए संविदा पर भर्ती की मांग की। इस दौरान आउटसोर्स परिचालकों ने एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुख्यालय में घुसने की कोशिश की। मौके पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने गेट बंद करके पुलिस बुलवाकर प्रदर्शनकरियों को हटवाया। प्रदर्शनकारी सीएम आवास कूच करने जा रहे थे, इस बीच परिवर्तन चौराहे पर उन्हें रोककर प्रदर्शन को खत्म कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पांच प्रमुख मांगें रखी। निगम प्रबंधन ने शासन से मंजूरी मिलने पर भर्ती करने का आश्वासन दिया।
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