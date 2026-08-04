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Lucknow News: केसरीखेड़ा आरओबी पर दौड़े वाहन, वर्षों का इंतजार खत्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: केसरीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज आधिकारिक रूप से मंगलवार सुबह 7 से शाम 8 बजे तक खोल दिया गया। सेतु निगम ने पहले इसे सीमित समय के लिए खोला था, लेकिन रात भर बारिश के कारण वैकल्पिक मार्ग पर जलभराव के चलते पुल को पूरी तरह दिनभर चालू रखा गया। स्थानीय लोगों ने पुल खुलने पर राहत महसूस की।

Lucknow News: केसरीखेड़ा आरओबी पर दौड़े वाहन, वर्षों का इंतजार खत्म

Lucknow News: बहुप्रतीक्षित केसरीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज आधिकारिक रूप से मंगलवार की सुबह सात से शाम आठ बजे तक के लिए खोल दिया गया। हालांकि, सेतु निगम ने पहले व्यू कटर का काम पूरा होने तक इसे सुबह और शाम दो-दो घंटे ही खोलने का निर्णय लिया था। लेकिन, रात भर हुई बारिश से गड्ढों में तब्दील हो चुके महाराजापुरम से कनौसी रेलवे क्रासिंग तक के वैकल्पिक मार्ग पर जलभराव के कारण दिन भर पुल को आवाजाही के लिए चालू रखा गया। व्यू कटर लगाने के लिए रात आठ बजे से बंद कर दिया। बावजूद इसके दोपहिया वाहन बैरेकेडिंग के बीच से होकर देर रात तक निकलते रहे। केसरीखेड़ा आरओबी शुरू होने पर क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली।

रात में लगाए जाएंगे व्यू कटर-

सेतु निगम के अधिकारियों ने कहा कि आरओबी पर व्यू कटर लगाने का काम बाकी है। लेकिन, लोगों की समस्या को देखते सुबह सात से रात आठ बजे तक पुल से आवाजाही शुरू करवा दी गई है। आधे हिस्से में व्यू कटर लगाए जा चुके हैं। शेष हिस्से में इसे लगाने का काम रात में किया जाएगा। तब तक पुल से आवाजाही बंद रखी जाएगी।

गार्ड की निगरानी में हुई आवाजाही-

आरओबी पर जगह-जगह व्यू कटर रखे हुए हैं। कोई वाहन चालक इससे टकरा न जाए, इसलिए सेतु निगम ने रखे गए व्यू कटर के पास गार्ड तैनात किए, जो वाहनों को आवाजाही के दौरान गाइड करते रहे।

नौ महीने काम रुका रहा-

केसरीखेड़ा आरओबी का निर्माण कार्य के रास्ते में एक भवन के आ जाने के कारण निर्माण कार्य दिसंबर 2024 से अगस्त 2025 तक रुका रहा। जब भवन स्वामी ने पुल के रास्ते में आड़े आ रहे हिस्से को तोड़ा तब पिछले साल 14 अगस्त से पुल का दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया गया था।

जाहिर की खुशी

केसरीखेड़ा आरओबी का शुरू होना वर्षों से जाम, धूल, लंबे रास्तों और रोज़मर्रा की परेशानियों से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। -आशीष पांडेय, एडवोकेट, स्थानीय निवासी

वर्षों के संघर्ष, धैर्य के बाद जब आज इस फ्लाईओवर पर गाड़ी चलाई, तो दिल खुशी से भर गया। आरओबी चालू होने से बेहद राहत महसूस हो रही है। -विनीत मिश्रा, पंडितखेड़ा

ढाई साल के लंबे इंतजार के बाद आज इस मार्ग से सफर करना ऐसा लगा, मानो पंडितखेड़ा लखनऊ शहर का ही एक हिस्सा बन गया हो। -प्रदीप राजपाल, पंडितखेड़ा

यह ओवरब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि हम लाखों लोगों को रोज़मर्रा की गंभीर परेशानियों से मिली बहुत बड़ी राहत का प्रतीक है। - विपिन विश्वकर्मा, केसरीखेड़ा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

केसरीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज कब खोला गया?
केसरीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज मंगलवार की सुबह 7 से शाम 8 बजे तक खोला गया।
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