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Lucknow News: उतरेठिया स्टेशन से भी बुक करा सकेंगे पार्सल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: उत्तर रेलवे ने दक्षिणी लखनऊ के व्यापारियों और निवासियों के लिए उतरेठिया रेलवे स्टेशन पर पार्सल यातायात की सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा 10 सितंबर तक जारी रहेगी, जिससे स्थानीय लोगों को चारबाग जैसे बड़े स्टेशनों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे छोटे कारोबारियों और नागरिकों को लाभ होगा।

Lucknow News: उतरेठिया स्टेशन से भी बुक करा सकेंगे पार्सल

Lucknow News: उत्तर रेलवे ने दक्षिणी लखनऊ के लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए उतरेठिया रेलवे स्टेशन (यूटीआर) पर पार्सल यातायात के लदान और उतार की सुविधा तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी है। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार तत्काल प्रभाव से शुरू हुई यह सुविधा 10 सितंबर तक जारी रहेगी। रेलवे के इस निर्णय से उतरेठिया, पीजीआई, तेलीबाग, रायबरेली रोड, वृंदावन योजना, आशियाना, एल्डिको, सरोजनीनगर, मोहनलालगंज, गोसाईंगंज और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। अब इन इलाकों के व्यापारियों और आम नागरिकों को पार्सल बुक कराने या मंगाने के लिए चारबाग जैसे बड़े स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा।

रेलवे की यह पहल छोटे कारोबारियों, दवा, कपड़ा, कृषि उत्पाद, मशीनों के पुर्जे तथा अन्य सामान की रेल मार्ग से ढुलाई करने वालों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। साथ ही चारबाग स्टेशन पर पार्सल कार्य का दबाव कम होने की भी उम्मीद है। रेलवे के अनुसार यदि यात्रियों और व्यापारियों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, तो भविष्य में इस सुविधा को आगे भी जारी रखने पर विचार किया जा सकता है।

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