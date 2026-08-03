Lucknow News: उतरेठिया स्टेशन से भी बुक करा सकेंगे पार्सल
Lucknow News: उत्तर रेलवे ने दक्षिणी लखनऊ के व्यापारियों और निवासियों के लिए उतरेठिया रेलवे स्टेशन पर पार्सल यातायात की सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा 10 सितंबर तक जारी रहेगी, जिससे स्थानीय लोगों को चारबाग जैसे बड़े स्टेशनों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे छोटे कारोबारियों और नागरिकों को लाभ होगा।
Lucknow News: उत्तर रेलवे ने दक्षिणी लखनऊ के लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए उतरेठिया रेलवे स्टेशन (यूटीआर) पर पार्सल यातायात के लदान और उतार की सुविधा तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी है। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार तत्काल प्रभाव से शुरू हुई यह सुविधा 10 सितंबर तक जारी रहेगी। रेलवे के इस निर्णय से उतरेठिया, पीजीआई, तेलीबाग, रायबरेली रोड, वृंदावन योजना, आशियाना, एल्डिको, सरोजनीनगर, मोहनलालगंज, गोसाईंगंज और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। अब इन इलाकों के व्यापारियों और आम नागरिकों को पार्सल बुक कराने या मंगाने के लिए चारबाग जैसे बड़े स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा।
रेलवे की यह पहल छोटे कारोबारियों, दवा, कपड़ा, कृषि उत्पाद, मशीनों के पुर्जे तथा अन्य सामान की रेल मार्ग से ढुलाई करने वालों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। साथ ही चारबाग स्टेशन पर पार्सल कार्य का दबाव कम होने की भी उम्मीद है। रेलवे के अनुसार यदि यात्रियों और व्यापारियों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, तो भविष्य में इस सुविधा को आगे भी जारी रखने पर विचार किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।