Lucknow News: निदेशक ने रात एक बजे किया अस्पताल का निरीक्षण
Lucknow News: रात एक बजे शुरू हुआ औचक निरीक्षण मरीजों से लिया इलाज का फीडबैक लखनऊ, वरिष्ठ
Lucknow News: रात एक बजे शुरू हुआ औचक निरीक्षण मरीजों से लिया इलाज का फीडबैक
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।
रात के करीब एक बजे थे। अस्पताल में ज्यादातर मरीज और तीमारदार नींद में थे। जबकि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अपनी-अपनी ड्यूटी में जुटे थे। इसी दौरान बलरामपुर अस्पताल के निदेशक अचानक अस्पताल पहुंच गए। उनके आने की भनक लगते ही रात में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई। निदेशक ने सीधे इमरजेंसी का रुख किया। मरीजों को मिल रही सुविधाओं से लेकर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी तक परखी।
निदेशक का निरीक्षण
निदेशक डॉ. बीकेएस चौहान सबसे पहले इमरजेंसी पहुंचे। इमरजेंसी और आईसीयू में गंभीर मरीजों की देखभाल, वेंटिलेटर और मॉनिटर की कार्यप्रणाली देखी। इसके बाद न्यू प्राइवेट वार्ड और 11 नंबर वार्ड पहुंचे। यहां भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत की। इलाज, सफाई और समय पर दवाएं मिलने की जानकारी ली। सुपर स्पेशलिटी तथा वार्ड संख्या सात और आठ में भी रात्रिकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जहां कमियां मिलीं उन्हें नोट कर संबंधित अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। अस्पताल प्रशासन के अनुसार यह औचक निरीक्षण की नई परंपरा है। प्रमुख निदेशक कभी रात एक, दो, तीन बजे तो कभी तड़के चार बजे तक अस्पताल की व्यवस्थाएं परख रहे हैं। इससे रात्रि ड्यूटी में तैनात डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी अधिक सतर्क हैं।
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