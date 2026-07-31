Lucknow News: अवध बस अड्डे से 16 जगहों के लिए एमएसटी सुविधा आज से
Lucknow News: दैनिक यात्रियों के लिए राहत की खबर है। एक अगस्त से अवध बस स्टेशन से एमएसटी की सुविधा शुरू की जा रही है। अब अवध बस अड्डे से 16 जगहों के लिए मासिक सीजनल टिकट जारी होगा। एमएसटी बनवाने पर 50 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा।
Lucknow News: दैनिक यात्रियों के लिए राहत की खबर है। एक अगस्त से अवध बस स्टेशन से एमएसटी की सुविधा शुरू की जा रही है। अभी तक एमएसटी कैसरबाग बस अड्डे से बनती थी। अब अवध बस अड्डे से 16 जगहों के लिए मासिक सीजनल टिकट जारी होगा। जहां एक माह तक की यात्रा के एवज में 18 दिनों का किराया चुकाकर एमएसटी का लाभ उठा सकते हैं। दैनिक यात्री अवध बस स्टेशन से बाराबंकी, अयोध्या रोड और बहराइच रोड के लिए एमएसटी बनवा सकेंगे। पहली बार एमएसटी बनवाने पर 50 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। अवध बस अड्डे पर एमएसटी का काउंटर सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुला रहेगा। जहां यात्री जरूरी दस्तावेज देकर एक माह के लिए एमएसटी स्मार्ट कार्ड बनवा सकेंगे。
अवध बस अड्डे से बनने वाली एमएसटी की दरें
बाराबंकी-1044, न्यू बाराबंकी-1296, मसौली-1944, रामनगर-2772, घाघराघाट-3240, जरवल रोड-3492, गणेशपुर-3024, जरवल कस्बा-3888, कैसरगंज-4428, कुंडासर-4932, करनैलगंज-4464, सागर-1368, अहमदपुर टोल प्लाजा-2412, भिटरिया-3276, मवई-3780, भेलसर-4464 के लिए एमएसटी जारी होगी।
एमएसटी बनवाने के लिए यह प्रपत्र लाना होगा
-छात्र है तो स्कूल फीस का प्रमाण और हाईस्कूल की मार्कशीट-आधार कार्ड, एक फोटो, ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर जरूरी
वर्जन
30 दिनों तक बस से सफर करने के एवज में 18 दिनों का किराया चुकाना होगा। हर माह एमएसटी के जरिए 12 दिनों तक फ्री यात्रा का लाभ उठा सकते है।
विमल राजन, क्षेत्रीय प्रबंधक
सामान्य प्रश्न
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