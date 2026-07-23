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Lucknow News: कूड़ा डालने का विरोध करने पर महिला और बेटे से मारपीट, सिर फटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: फोटो है लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला किया पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ दर्ज

Lucknow News: कूड़ा डालने का विरोध करने पर महिला और बेटे से मारपीट, सिर फटा

Lucknow News: फोटो है लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला किया

पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट

इटौंजा, संवाददाता।

हमले का कारण

इटौंजा थाना क्षेत्र के रायपुर राजा गांव में घर के पास कूड़ा डालने के विवाद में गुरुवार को पड़ोसियों ने महिला और उसके बेटे पर लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

विमला की शिकायत

रायपुर राजा निवासी विमला ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी छोटेलाल के घर वाले लगातार उनके घर के पास कूड़ा और जूठा खाना फेंकते हैं। कई बार समझाने के बाद भी नहीं माने। गुरुवार को जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि छोटेलाल और उसके परिजन गाली-गलौज करने लगे और अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। कुछ देर बाद सभी ने मिलकर विमला और उनके बेटे रमाकांत पर लाठी-डंडों तथा ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें विमला और रमाकांत के सिर में गंभीर चोटें आईं और दोनों लहूलुहान हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। घायलों को स्थानीय स्तर पर इलाज दिलाया गया। विमला की तहरीर पर इटौंजा पुलिस ने छोटेलाल, करन, सुरेंद्र, शिवपाल समेत 6 लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इटौंजा थाना प्रभारी निरीक्षक सोबरन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मामला कूड़े की वजह से हुआ?
हाँ, मामला कूड़ा डालने के विवाद में हुआ।
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