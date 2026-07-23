Lucknow News: कूड़ा डालने का विरोध करने पर महिला और बेटे से मारपीट, सिर फटा

विमला की शिकायत

रायपुर राजा निवासी विमला ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी छोटेलाल के घर वाले लगातार उनके घर के पास कूड़ा और जूठा खाना फेंकते हैं। कई बार समझाने के बाद भी नहीं माने। गुरुवार को जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि छोटेलाल और उसके परिजन गाली-गलौज करने लगे और अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। कुछ देर बाद सभी ने मिलकर विमला और उनके बेटे रमाकांत पर लाठी-डंडों तथा ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें विमला और रमाकांत के सिर में गंभीर चोटें आईं और दोनों लहूलुहान हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। घायलों को स्थानीय स्तर पर इलाज दिलाया गया। विमला की तहरीर पर इटौंजा पुलिस ने छोटेलाल, करन, सुरेंद्र, शिवपाल समेत 6 लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इटौंजा थाना प्रभारी निरीक्षक सोबरन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी。