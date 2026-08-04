Lucknow News: रेलवे कर्मचारी की संदिग्ध हालात में मौत, पत्नी और बेटा हिरासत में
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निगोहां में रेलवे विभाग के कर्मचारी कैलाशनाथ गौतम की संदिग्ध मौत हुई। शराब के नशे में घर लौटने पर पत्नी और बेटे से विवाद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि पत्नी और बेटे से पूछताछ की जा रही है।
Lucknow News: निगोहां,(लखनऊ),संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निगोहां के मीरकनगर गांव में रेलवे विभाग के एक कर्मचारी की सोमवार देर रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक शराब के नशे में घर पहुंचे थे। इस दौरान पत्नी और बड़े बेटे से विवाद हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी और बड़े बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मीरकनगर निवासी कैलाशनाथ गौतम (54) रेलवे अस्पताल में अटेंडेंट के पद पर तैनात थे। सोमवार शाम वह शराब पीकर घर लौटे। आरोप है कि नशे की हालत में उनकी पत्नी लज्जावती से कहासुनी शुरू हो गई और गाली-गलौज होने लगी बीच-बचाव करने पहुंचे बड़े बेटे शिवम उर्फ अरुण से भी विवाद बढ़ गया। देर रात कैलाशनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
परिवार का बयान
परिजन उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई दुर्गेश कुमार ने निगोहां थाने में सूचना दी। मृतक की मां रमापति ने बहू और पोते पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विवाद के दौरान दोनों ने मिल कर कैलाशनाथ की पिटाई की। शोर सुनकर जब वह बचाने गईं तो उन्हें घर से भगा दिया गया। बाद में बेटा अचेत मिला।
पुलिस की कार्रवाई
आसपास के लोगों ने भी देर रात घर से चीख-पुकार की आवाजें सुनने की बात कही है।निगोहां इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। मां के आरोपों के आधार पर पत्नी लज्जावती और बेटे शिवम से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
सामान्य प्रश्न
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