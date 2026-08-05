Lucknow News: गोरिल्ला तालाब में मिला युवक का शव
Lucknow News: लखनऊ के पारा स्थित डॉक्टर खेड़ा के गोरिल्ला तालाब में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान 24 वर्षीय सागर सिंह के रूप में हुई, जो कैटरिंग का काम करता था। उसके परिवार ने सोशल मीडिया पर मिले फोटो के आधार पर शव की पहचान की।
Lucknow News: लखनऊ। पारा स्थित डॉक्टर खेड़ा के गोरिल्ला तालाब में सोमवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में औंधे मुंह पड़ा मिला। मृतक की जेब से मिले दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड के कारण पहले गलत पहचान हो गई थी। बुधवार सुबह सोशल मीडिया के जरिए मिले फोटो से परिजनों ने शव की पहचान रजा नगर निवासी सागर सिंह (24) के रूप में की। वह कैटरिंग का काम करता था। इंस्पेक्टर काकोरी सुरेश सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई शव की तस्वीर देखकर पिता इंद्रजीत सिंह रावत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कपड़ों और शरीर पर बने टैटू के आधार पर शव की शिनाख्त अपने बेटे सागर सिंह के रूप में की।
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