Lucknow News: इंदिरा नहर में मिला युवक का शव, पहचान नहीं
Lucknow News: नगराम क्षेत्र में इंदिरा नहर के समेसी पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पहचान के लिए जांच शुरू की। मृतक के कपड़े सफेद थे और कलावा बंधा हुआ था। संभावना है कि शव तेज बहाव के कारण यहां पहुंचा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
Lucknow News: नगराम क्षेत्र में इंदिरा नहर के समेसी पुल के पास गुरुवार सुबह 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। मृतक ने सफेद कुर्ता और कच्छा पहन रखा था। दाहिने हाथ में कलावा बंधा था। युवक की पहचान नहीं हो सकी। नगराम इंस्पेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि शव कई दिन पुराना लग रहा है। आशंका है कि तेज बहाव के कारण शव कहीं दूर से बहकर यहां पहुंचा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पहचान और मामले की जांच कर रही है।
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