Lucknow News: प्रेमिका ने अंजली के हाथ पकड़े, पति ने दबाया था गला

Lucknow News: खुलासा फोटो------- -अंजली की हत्या में पति और प्रेमिका को गिरफ्तार -हत्या के प्रेमिका ने अंजली के हाथ पकड़े, पति ने दबाया था गला

Lucknow News: रहीमाबाद में अंजली की हत्या के बाद पति उमेंद्र सिंह ने उसके जेवरात अपनी प्रेमिका आरती वर्मा को दे दिए थे। रहीमाबाद पुलिस ने जब हत्या के आरोप में पति को पकड़ा तो उसने यह बात कबूल की। पुलिस ने प्रेमिका आरती के पास से मृतक अंजली के करीब 10 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। आरोपियों ने यह भी कबूला कि जब उपेंद्र ने पत्नी ने गला दबाया तो आरती ने अंजली के हाथ पकड़ रखे थे। पुलिस ने अंजली की हत्या में पति और प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भाई पुष्पेंद्र ने अन्य आरोपियों को भी जेल भेजने की मांग पुलिस अफसरों से की है। मलिहाबाद एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि 30 जुलाई की देर रात रहीमाबाद के सहिजना के उमेंद्र ने पत्नी अंजली को स्विफ्ट डिजायर में पीछे बैठाया था।

हत्या की योजना कार रोककर अंजली से बातचीत शुरू की। जहां कार रोकी थी, वहां पर पहले से प्रेमिका आरती को बुला रखा था। प्रेमिका के साथ मिलकर कार में ही गला दबाकर उपेंद्र ने पत्नी अंजली की हत्या कर दी थी। फिर अंजली की साड़ी में बड़ा सा पत्थर बांधकर शव को इटौंजा में पुल से नीचे गोमती नदी में फेंक दिया था, जिससे शव नदी में अंदर तक चल जाए। पर, ऐसा नहीं हुआ। पुल से शव फेंकने पर पत्थर नीचे गोमती नदी तक पहुंचने पर खुल गया। इस वजह से शव नदी के किनारे पर ही रह गया। रात में अंधेरा होने की वजह से उमेंद्र और प्रेमिका आरती यह देख नहीं सके। दोनों शव फेंकने के तुरंत बाद ही वहां से भाग निकले थे।

गुमशुदगी और गिरफ्तारियां रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुनायक ने बताया कि इसी दौरान उमेंद्र ने प्रेमिका आरती को अपनी पत्नी अंजली के 32 प्रकार के करीब 10 लाख रुपए के जेवरात (सोने के हार, कंगन, झुमकी, नथुनी व चांदी के जेवरात आदि) दे दिए थे। फिर 31 जुलाई को आरोपी उमेंद्र प्रताप सिंह पत्नी अंजली की गुमशुदगी दर्ज कराने रहीमाबाद थाने पहुंचा था। गुमशुदगी में यह बात भी लिखी थी कि पत्नी जेवरात लेकर कहीं चली गई है। पुलिस ने उमेंद्र और प्रेमिका आरती को जेल भेज दिया है। जेवरात और हत्या में प्रयोग की गई कार बरामद कर ली गई है।

अन्य आरोपियों की जांच भाई पुष्पेंद्र की ओर से दर्ज एफआईआर में अन्य नामजद आरोपियों में चाचा उमेश सिंह, सास गायत्री, चालक सुजीत चौरसिया व कपिल की हत्याकांड में भूमिका की जांच की जा रही है। पुष्पेंद्र ने मांग की है कि अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। तभी उसकी बहन अंजली को न्याय मिलेगा। हत्यारोपी पति उमेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ वर्ष 2020 में हरदोई के लोनार थाने में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी का मुकदमा दर्ज है। अन्य जिलों में आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।