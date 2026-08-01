Lucknow News: दूसरे वार्ड में काम कराने पर पार्षदों में ठनी, जांच की मांग
Lucknow News: नगर निगम में वार्डों के अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद उठ गया है। भाजपा पार्षद रीता राय ने सपा पार्षद लईक आगा पर बिना अनुमति विकास कार्य कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने नगर आयुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सपा पार्षद का कहना है कि निर्माण कार्य स्थानीय लोगों की गुजारिश पर किया जा रहा था।
Lucknow News: नगर निगम में वार्डों के अधिकार क्षेत्र को लेकर नया विवाद सामने आया है। भवानीगंज वार्ड की भाजपा पार्षद रीता राय और पूर्व पार्षद संतोष कुमार राय ने कश्मीरी मोहल्ला वार्ड के सपा पार्षद लईक आगा पर उनके वार्ड में नियमों के विपरीत विकास कार्य कराने का आरोप लगाया है। रीता राय ने नगर आयुक्त और महापौर को पत्र देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। रीता राय का आरोप है कि लईक आगा अपने वार्ड के बजाय भवानीगंज वार्ड में बिना टेंडर और क्षेत्रीय पार्षद की अनुमति के निर्माण कार्य करा रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन में यह व्यवस्था पहले से तय है कि कोई भी पार्षद दूसरे वार्ड में संबंधित क्षेत्रीय पार्षद की सहमति के बिना कार्य नहीं करा सकता। इसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी की जा रही है। पूर्व पार्षद संतोष कुमार राय ने आरोप लगाया कि जोन-6 के अधिशासी अभियंता अशोक यादव और क्षेत्रीय अवर अभियंता अखिलेश यादव से पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका दावा है कि दोनों अधिकारियों की मिलीभगत से पहले भी क्षेत्र में एक गेट का निर्माण कराया गया था। शिकायत में ख्वास चौकी मुख्य मार्ग तुलसीदास पर गेट निर्माण, मुबीन होटल के पास जल निकासी कार्य तथा अकबरी गेट के पास मुख्य मार्ग से जुड़ी गलियों में बिना टेंडर खोदाई जैसे कार्यों पर सवाल उठाए गए हैं。
नगर आयुक्त की कार्रवाई
वहीं, अधिशासी अभियंता अशोक यादव ने कहा कि जानकारी मिलते ही संबंधित कार्य रुकवा दिया गया है। क्षेत्रीय पार्षद की अनुमति के बिना दूसरे वार्ड में कार्य नहीं कराया जा सकता। बिना टेंडर कार्य कराए जाने के आरोपों की भी जांच कराई जा रही है। भाजपा पार्षद ने नगर आयुक्त से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।
पार्षदों की प्रतिक्रिया
व्यवस्था और नियम के तहत काम हो तो कोई आपत्ति नहीं है। सपा पार्षद क्षेत्र अतिक्रमण करते रहते हैं। कुछ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वह नियमों को दरकिनार कर रहे हैं।
संतोष राय, पूर्व पार्षद, भवानीगंज वार्ड
नाली का निर्माण कराया जा रहा था। महज 10 मीटर नाली भवानीगंज वार्ड में आ रही थी। वहां के स्थानीय लोगों के गुजारिश पर नाली की मरम्मत कराई जा रही थी। वह मेरे वार्ड में भी विकास कार्य करा सकते हैं।
लईक आगा, पार्षद कश्मीरी मोहल्ला
सामान्य प्रश्न
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