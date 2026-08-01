Lucknow News: दूसरे वार्ड में काम कराने पर पार्षदों में ठनी, जांच की मांग

Lucknow News: नगर निगम में वार्डों के अधिकार क्षेत्र को लेकर नया विवाद सामने आया है। भवानीगंज वार्ड की भाजपा पार्षद रीता राय और पूर्व पार्षद संतोष कुमार राय ने कश्मीरी मोहल्ला वार्ड के सपा पार्षद लईक आगा पर उनके वार्ड में नियमों के विपरीत विकास कार्य कराने का आरोप लगाया है। रीता राय ने नगर आयुक्त और महापौर को पत्र देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। रीता राय का आरोप है कि लईक आगा अपने वार्ड के बजाय भवानीगंज वार्ड में बिना टेंडर और क्षेत्रीय पार्षद की अनुमति के निर्माण कार्य करा रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन में यह व्यवस्था पहले से तय है कि कोई भी पार्षद दूसरे वार्ड में संबंधित क्षेत्रीय पार्षद की सहमति के बिना कार्य नहीं करा सकता। इसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी की जा रही है। पूर्व पार्षद संतोष कुमार राय ने आरोप लगाया कि जोन-6 के अधिशासी अभियंता अशोक यादव और क्षेत्रीय अवर अभियंता अखिलेश यादव से पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका दावा है कि दोनों अधिकारियों की मिलीभगत से पहले भी क्षेत्र में एक गेट का निर्माण कराया गया था। शिकायत में ख्वास चौकी मुख्य मार्ग तुलसीदास पर गेट निर्माण, मुबीन होटल के पास जल निकासी कार्य तथा अकबरी गेट के पास मुख्य मार्ग से जुड़ी गलियों में बिना टेंडर खोदाई जैसे कार्यों पर सवाल उठाए गए हैं。