Lucknow News: 70 से ज्यादा बारात घर, सामुदायिक केंद्र और स्कूलों का होगा कायाकल्प

Lucknow News: नगर निगम ने 88 गांवों में विकास की नई शुरुआत की है। इनके बारात घर, सामुदायिक केंद्र और स्कूल का सुधार और सुंदरीकरण किया जाएगा। 2019 में इन गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया था, परंतु रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। अब प्रस्ताव तैयार कर कार्य शुरू किया जाएगा।

Lucknow News: नगर निगम सीमा में शामिल किए गए 88 गांवों में अब विकास की नई शुरुआत होने जा रही है। इन गांवों में बने 70 से अधिक बारात घर, सामुदायिक केंद्र, स्कूल और अन्य सुविधा केंद्रों का व्यापक सुधार, विस्तार और सुंदरीकरण कराया जाएगा। नगर निगम ने ऐसे सभी भवनों और परिसरों का चिन्हीकरण कर उनकी सूची तैयार कर ली है। अब इनके विकास की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहर जैसी बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें। ----------

2019 में नगर निगम में शामिल हुए थे 88 गांव वर्ष 2019 में नगर निगम की सीमा का विस्तार किया गया था। इस दौरान 88 गांवों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया था। हालांकि इन गांवों में बने बारात घर, सामुदायिक केंद्र, स्कूल और अन्य सार्वजनिक भवन अब तक जिला पंचायत के अधीन संचालित होते रहे। इसके कारण लंबे समय से इनके रखरखाव और विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका।

मरम्मत से लेकर आधुनिकीकरण तक होगा काम नगर निगम अब इन भवनों को आधुनिक और अधिक उपयोगी बनाने की तैयारी कर रहा है। जरूरत के अनुसार मरम्मत, रंगाई-पुताई, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, परिसर का सुंदरीकरण और अन्य आवश्यक विकास कार्य कराए जाएंगे। उद्देश्य यह है कि स्थानीय लोगों को बेहतर सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध हों और सार्वजनिक भवनों का अधिक प्रभावी उपयोग हो सके।

प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि सभी सामुदायिक केंद्रों, स्कूलों और सुविधा केंद्रों का चिन्हीकरण कर सूची तैयार कर ली गई है। अब इनके उन्नयन, सुधार और सुंदरीकरण के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। इस पहल से विस्तारित क्षेत्र के गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। वर्षों से उपेक्षा झेल रहे सामुदायिक भवनों को नया स्वरूप मिलेगा और ग्रामीणों को सामाजिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक गतिविधियों के लिए अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो सकेंगे。