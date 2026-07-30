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Lucknow News: अतिक्रमण और गंदगी पर नगर निगम की सख्ती, 40 से अधिक कब्जे हटाए, ₹63,500 जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: राजधानी में नगर निगम ने अतिक्रमण और गंदगी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देशन में जोन-2 और जोन-3 में अवैध दुकानों को हटाया गया, प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई और नियम तोड़ने वालों से दो लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया।

Lucknow News: अतिक्रमण और गंदगी पर नगर निगम की सख्ती, 40 से अधिक कब्जे हटाए, ₹63,500 जुर्माना

Lucknow News: राजधानी में अतिक्रमण, गंदगी और प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम ने बुधवार को बड़ा अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर जोन-2 और जोन-3 में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाए गए, प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों से ₹63,500 का जुर्माना वसूला गया। -------------चारबाग में गंदगी और पॉलीथीन पर कार्रवाईजोन-2 में जोनल अधिकारी मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में ऐशबाग रोड, गौरिया मठ, अंबेडकर स्मृति केंद्र, राजाजीपुरम और अली तरंग क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नालियों की सफाई, कूड़ा उठान और एंटी-लार्वा छिड़काव कराया गया। चारबाग क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के दो चालान कर ₹20,000, जबकि प्रतिबंधित पॉलीथीन के तीन मामलों में ₹25,000 का शमन शुल्क वसूला गया।--------------जोन-3

में हटीं 40 से ज्यादा अवैध दुकानेंजोन-3 में टेढ़ी पुलिया से सरगम अपार्टमेंट और कुर्सी रोड के पहरपुर चौराहे से गुडंबा तक सर्विस लेन पर अभियान चलाकर 40 से 50 अवैध दुकानें हटाई गईं। कार्रवाई के दौरान दो ठेले, दो ठिलिया और एक गुमटी समेत अन्य सामान भी जब्त किया गया। अतिक्रमण करने वालों से ₹3,500 तथा प्रतिबंधित पॉलीथीन के मामलों में ₹15,000 का जुर्माना लगाया गया।-----------

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