Lucknow News: अतिक्रमण और गंदगी पर नगर निगम की सख्ती, 40 से अधिक कब्जे हटाए, ₹63,500 जुर्माना

Lucknow News: राजधानी में अतिक्रमण, गंदगी और प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम ने बुधवार को बड़ा अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर जोन-2 और जोन-3 में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाए गए, प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों से ₹63,500 का जुर्माना वसूला गया। -------------चारबाग में गंदगी और पॉलीथीन पर कार्रवाईजोन-2 में जोनल अधिकारी मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में ऐशबाग रोड, गौरिया मठ, अंबेडकर स्मृति केंद्र, राजाजीपुरम और अली तरंग क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नालियों की सफाई, कूड़ा उठान और एंटी-लार्वा छिड़काव कराया गया। चारबाग क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के दो चालान कर ₹20,000, जबकि प्रतिबंधित पॉलीथीन के तीन मामलों में ₹25,000 का शमन शुल्क वसूला गया।--------------जोन-3