Lucknow News: चार जोन में चला नगर निगम का बुलडोजर, 2.48 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना
Lucknow News: बुधवार को नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिसमें चार जोनों में अवैध कब्जे हटाए गए। अभियान के दौरान 2.48 लाख रुपये से अधिक शमन शुल्क वसूल किया गया। مختلف क्षेत्रों में सफाई और प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन-1 से जोन-5 तक कई स्थानों पर कार्रवाई की गई।
Lucknow News: विरोध के बीच बुधवार को नगर निगम ने चार जोनों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। जोन-1, 2, 3 और 5 में सड़क और पटरियों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया, जबकि गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। पूरे अभियान के दौरान नगर निगम ने 2.48 लाख रुपये से अधिक शमन शुल्क वसूल किया। जोन-1 में सिकंदर बाग चौराहे से निशातगंज पुल, दैनिक जागरण चौराहे से ओएमसीए मार्ग और यूपी टेक चौराहे से चिड़ियाघर गेट नंबर-2 तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। सड़क और पटरियों पर बनी अस्थायी झुग्गी-झोपड़ियों तथा अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया।
कार्रवाई के दौरान दो ट्रक सामान जब्त किया गया। अभियान जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की सहायता से संचालित हुआ। जोन-2 में जोनल अधिकारी मनोज यादव के नेतृत्व में कन्वेंशन सेंटर, बड़ा इमामबाड़ा, पाण्डेयगंज, तालकटोरा, राजेंद्र नगर और कर्बला मैदान समेत कई क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नालियों की सफाई, कूड़ा उठान, एंटी लार्वा छिड़काव और जल निकासी के कार्य कराए गए। चारबाग क्षेत्र में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ दो चालान कर 4 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। जोन-3 में जोनल अधिकारी अजीत राय के नेतृत्व में केशव नगर क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की गई। कुल 28 चालान किए गए, जिनमें 18 गंदगी और 10 पॉलीथीन से जुड़े मामले थे। इस जोन से सबसे अधिक 2.32 लाख रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। जोन-5 में चारबाग से आलमबाग तक सड़क-पटरी पर लगे ठेले, खुमचे, गुमटियां और काउंटर हटाए गए। यहां अतिक्रमण, गंदगी और पॉलीथीन के मामलों में 11,700 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।
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