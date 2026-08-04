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Lucknow News: बदमाश दुकानदार से रुपये और चेन ले गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - दाहिरामऊ अंडरपास के पास लाठी-डंडों से मारपीट, पुलिस ने शुरू की जांच गोसाईंगंज, संवाददाता।

Lucknow News: बदमाश दुकानदार से रुपये और चेन ले गए

Lucknow News: थाना क्षेत्र में सोमवार रात बाइक से घर लौट रहे मोबाइल दुकानदार को बदमाशों ने निशाना बनाया। दाहिरामऊ अंडरपास के पास तीन बाइक सवार युवकों ने धक्का देकर दुकानदार को गिराया, मारपीट की और 90 हजार रुपये नकद व सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। दाहिरामऊ गांव निवासी मुकेश कुमार सिंह गोसाईंगंज बस स्टॉप पर मोबाइल की दुकान चलाते हैं। मुकेश के अनुसार 3 अगस्त रविवार की रात 8:45 बजे दुकान बंद कर वह बाइक से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते घर लौट रहे थे। दाहिरामऊ अंडरपास के पास पीछे से आई बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

आरोप है कि गिरने के बाद आरोपियों ने मुकेश को लाठी-डंडों से पीटा। बदमाशों ने उनके 90 हजार रुपये और सोने की चेन छीन ली। पीड़ित ने बताया कि एक की पहचान मुकेश रावत निवासी ग्राम नेवलखेड़ा के रूप में हुई है।

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