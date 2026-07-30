Lucknow News: पार्किंग के विवाद में लोहे की रॉड से पीटकर पड़ोसी को किया मरणासन्न
Lucknow News: चौक इलाके में स्कूटी खड़ी करने के विवाद में दबंगNeighbors ने मिलकर पिता और पुत्र पर लोहे की रॉड, डंडे से हमलाकर मरणासन्न कर दिया। आरोपियों ने हाथ में हथियार लेकर दोनों को गंभीर चोटें पहुंचाईं। चौक पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
Lucknow News: चौक इलाके में स्कूटी खड़ी करने के विवाद में दबंग पड़ोसियों ने मिलकर पिता और पुत्र पर लोहे की रॉड, डंडे से हमलाकर मरणासन्न कर दिया। लहूलुहान होकर सड़क पर गिर जाने के बाद भी आरोपियों ने हत्या करने की नीयत से हथियार मारते रहे। शोर सुनकर लोगों की भीड़ जुटने पर आरोपी हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिजनों ने दोनों घायलों को लहूलुहान हालत में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनकी एक की हालत नाजुक बनी हुई है। चौक पुलिस ने हमलावर पिता और उसके दो बेटों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हमले में प्रयोग हथियार बरामद किया है। चौक के राजाबाजार नाला बेगमगंज निवासी मंजू यादव के मुताबिक बुधवार रात को पति विनोद यादव स्कूटी खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान स्कूटी खड़ी करने की बात पर पड़ोसी दबंग पप्पू यादव उर्फ खलीफा उर्फ संजय यादव ने पति विनोद यादव से विवाद शुरू कर दिया। गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर आरोपी पप्पू उर्फ खलीफा के सगे बेटे सागर यादव और आनंद यादव भी घर से बाहर आ गए। उनके पति विनोद को तीनों हत्या करने की नीयत से लोहे की रॉड, डंटे से पीटने लगे। सिर पर लोहे की रॉड से वार कर मरणासन्न कर दिया। बीच बचाव करने विनोद का बेटा पहुंचा। आरोप है कि हमलावरों ने उसने भी बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। भीड़ जुटते देख दोनों को मरणासन्न लहूलुहान हालत में सड़क पर छोड़कर आरोपी हमलावर पिता व उसके दोनों बेटे मौके से फरार हो गए。
पिता पुत्र गिरफ्तार, हथियार बरामद
पीड़िता मंजू ने परिजनों व पड़ोसियों की मदद से पति और बेटे को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़िता और पड़ोसियों की शिकायत पर मौके पर चौक पुलिस पहुंची। चौक पुलिस ने गुरुवार दिन में विनोद और उनके बेटे पर हत्या के प्रयास, जानबूझकर हमला करने समेत अन्य धाराओं में हमलावर राजाबाजार नाला बेगमगंज निवासी पप्पू यादव उर्फ खलीफा उर्फ संजय यादव और उसके बेटे सागर यादव और आनंद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि आरोपी हमलावरों के पास से एक लोहे की रॉड, दो डंडे, खून से सना एक गमछा बरामद किया है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।