Lucknow News: बिजली संकट पर विधायक ने एक्सईएन के खिलाफ खोला मोर्चा

Lucknow News: मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में गहराते बिजली संकट को लेकर क्षेत्रीय विधायक जया देवी ने विद्युत पारेषण खंड-प्रथम के एक्सईएन आलोक आनंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल को पत्र लिखकर अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ट्रांसफर की मांग की है। विधायक ने आरोप लगाया कि एक्सईएन आलोक आनंद की लापरवाही के कारण क्षेत्र में बार-बार बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। उनकी लापरवाही से 400 केवी जेहटा उपकेंद्र का 500 एमवीए ट्रांसफॉर्मर फुंक गया, जबकि कानपुर रोड 220 केवी जीआईएस, टीआरटी और हरदोई रोड बिजलीघर कई घंटों तक ब्लैकआउट रहे। पूरा डीसी सिस्टम फेल होने से जनता भीषण गर्मी में बिजली कटौती से नाराज होकर हंगामा किया। इसके बावजूद जिम्मेदारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक ने निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसी कार्यालय में तैनात अधिशाषी अभियंता संजय पासवान को लाइन ट्रिपिंग के मामले में दो बार निलंबित किया जा चुका है। ऐसे में आलोक आनंद पर अब तक कोई कार्रवाई न होना समझ से परे है। उन्होंने मांग की है कि नियम सबके लिए समान होने चाहिए और आलोक आनंद को तत्काल प्रभाव से क्षेत्र से स्थानांतरित किया जाए। दूसरी ओर, पावर ट्रांसमिशन के अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में एक जूनियर इंजीनियर का तबादला किया गया था और उसी जेई द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई है。