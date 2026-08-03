Lucknow News: सीवर-पानी की बदहाली देख महापौर भड़की, अधिकारियों को दो दिन की मोहलत

Lucknow News: इंदिरा नगर सेक्टर-सी में सीवर जाम और पेयजल आपूर्ति की समस्याओं को लेकर महापौर सुषमा खर्कवाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिकों से संवाद कर समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था की भी जाँच की गई, जिसमें अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई।

Lucknow News: इंदिरा नगर सेक्टर-सी में सीवर जाम, पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सोमवार को महापौर सुषमा खर्कवाल ने जोन-7 क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर समस्याओं की जानकारी ली और मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। महापौर के साथ अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन, जलकल विभाग के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह, जोनल अधिकारी विकास सिंह, पार्षद प्रतिनिधि सूरज जसवानी समेत नगर निगम और जलकल विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने सीवर जाम, गंदे पानी की निकासी और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, जिस पर महापौर ने नाराजगी जताई。

समस्याओं का शीघ्र समाधान निरीक्षण के दौरान महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चिन्हित सभी समस्याओं का दो दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। महापौर ने दो टूक कहा कि नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सफाई व्यवस्था का निरीक्षण निरीक्षण के दौरान क्षेत्र की सफाई व्यवस्था और पार्कों की बदहाल स्थिति भी सामने आई। कई स्थानों पर गंदगी और रखरखाव की कमी देखकर महापौर ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने नियमित सफाई, समय पर कूड़ा उठान और पार्कों के समुचित रखरखाव के निर्देश दिए।

महापौर ने कहा कि नगर निगम की प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी विकास कार्यों और जनसुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए तथा प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उनके निरीक्षण के बाद क्षेत्रीय अधिकारियों में सक्रियता बढ़ गई है और समस्याओं के त्वरित समाधान की कवायद शुरू कर दी गई है。