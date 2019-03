मायावती ने किया ट्वीट, पीएम पर आयोग सख्त कार्रवाई करे

बसपा प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले अनुभव साबित करते हैं कि बीजेपी के नेता नए-नए तरीकों से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने में माहिर व बदनाम रहे हैं। कल फिर बिना पूर्व अनुमति के ही पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया जबकि कोई इमरजेंसी नहीं थी। देश सांस रोके परेशान रहा। आयोग कृपया सख्ती करे।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के कल के भाषण की जांच के लिए कमेटी बनाना अच्छी बात है। किन्तु मूल प्रश्न यह है कि आयोग की बिना पूर्व अनुमति के पीएम ने देश के नाम प्रसारण क्यों व कैसे किया जबकि देश में इमरजेंसी जैसे कोई हालात नहीं थे। यह चुनावी लाभ के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है।

The EC has formed a committee to examine the content of PM's address yesterday but the real issue is why & how the PM addressed the country without its prior permission. It is the gross misuse of power & machinery for the electoral benefits. EC must act in an exemplary manner.