Lucknow News: अफसरशाही की जवाबदेही तय करे विधायिका : मायावती

अल्पकालीन सदन सत्र पर सवाल

मायावती ने सोमवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि विधानमंडल के कुल मिलाकर चार कार्य दिवस वाले मानसून सत्र में मंगलवार को राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। यह सत्र अति-अल्पकालीन है फिर भी लोगों की यही अपेक्षा है कि यूपी विधानमंडल का यह सत्र संसद के वर्तमान सत्र की तरह देश व जनहित, जनकल्याण और जव्लंत जन समस्याओं के प्रति समर्पित होने के बजाय संकीर्ण दलगत राजनीति, खींचतान, आरोप-प्रत्यारोप व हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। उन्होंने कहा कि इस अल्पकालीन सत्र को लेकर लोगों की चिंता स्वाभाविक है। अफसरशाही को संविधान की शपथ के प्रति जवाबदेह और जनहित, जनकल्याण को लेकर उत्तरदायी बनाए रखने के लिए विधायिका का संवैधानिक प्रभाव किसी प्रकार से कम न होने पाए। मायावती ने सवाल उठाया कि इसके लिए यूपी के विधानमंडल के लगातार घटते सत्र के साथ-साथ विधानसभा का इतना संक्षिप्त सत्र क्या वास्तविक उद्देश्य हासिल कर पाएगा। फिर केवल औपचारिकता ही रह जाएगी। मायावती ने कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र की मजबूती तथा अफसरशाही पर लगाम के लिए विधायिका की मजबूती अति-महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार व विपक्ष दोनों का गंभीर संसदीय आचरण जरूरी है।