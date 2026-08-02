Lucknow News: 2500 पौधे रोप कर लोगों ने लिया रक्षा का संकल्प
Lucknow News: रविवार को अकड़रिया कला गांव में एक वाटर पार्क में पौधरोपण अभियान के तहत लगभग 2500 पौधे रोपे गए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने पौधों की रक्षा का संकल्प लिया। एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह और अन्य नेताओं ने पौधरोपण की शुरुआत की। नीम, महोगनी, आम और पीपल जैसे वृक्ष लगाए गए।
Lucknow News: अकड़रिया कला गांव स्थित एक वाटर पार्क परिसर में रविवार को पौधरोपण अभियान के तहत करीब 2500 पौधे रोपित किए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और लोगों ने पौधों की रक्षा करने का संकल्प भी लिया। अभियान की शुरुआत एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह, सुरेंद्र कुमार चौधरी, विधायक जय देवी कौशल, विशेष सचिव न्याय गौरव कुमार द्वारा पौधरोपण कर की गई। इस दौरान नीम, महोगनी, आम, पीपल सहित कई प्रकार के फलदार व छायादार वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर विवेक सिंह, राजेंद्र कुमार लोधी, पूर्व प्रधान राजकिशोर, राकेश कुमार लोधी, विकास राजपूत, अशोक मिश्रा, समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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