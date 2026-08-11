Lucknow News: शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का दबाव

Lucknow News: ठाकुरगंज में एक निजी हॉस्पिटल संचालिका ने युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि कैंसर की जानकारी होने के बाद आरोपी ने दूरी बना ली। साथ ही आरोपी पर उसकी बड़ी और छोटी बेटी को भी धर्म बदलने के लिए प्रेरित करने और शोषण करने का आरोप है। पुलिस ने आठ धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तालकटोरा निवासी महिला के मुताबिक दिसंबर 2024 में नौशाद अली, निवासी मल्हपुर, न्यू हैदरगंज पत्नी की डिलीवरी के लिए उसके हॉस्पिटल आया था।

इसके बाद अस्पताल में मुलाकातें बढ़ीं और वह घर आने-जाने लगा। आरोप है कि नौशाद ने शादी का वादा कर नजदीकियां बढ़ाईं। जून 2025 में महिला को कैंसर होने का पता चला। पीड़िता का आरोप है कि इलाज के लिए मुंबई ले जाने के बाद पैसे को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने बातचीत कम कर दी। जब शादी की बात की गई तो उस पर धर्म परिवर्तन करने की शर्त रख दी गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसकी शादीशुदा बड़ी बेटी से भी संपर्क किया। दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे अपने संपर्क में रखा और कई बार शोषण किया। आरोप है कि वह बेटी को शहर और दूसरे जिलों की दरगाहों व मस्जिदों में ले जाकर मौलवियों से मिलवाता था और धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेनवॉश करता था। 15 वर्षीय छोटी बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें करने का आरोप है। 25 जनवरी को बैग लेने के बहाने किशोरी को दूसरे मकान में ले जाकर दुराचार का प्रयास किया गया। कोचिंग आते-जाते समय जबरन कार में बैठाने और अपने समुदाय के युवक से शादी का दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। ठाकुरगंज थाना प्रभारी ओमवीर सिंह चौहान ने बताया कि नौशाद अली के खिलाफ धोखाधड़ी, यौन शोषण, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और पॉक्सो सहित आठ धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।