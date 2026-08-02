Lucknow News: उपेक्षित कालोनियों को मिली सड़क, जनसुविधाओं की सौगात
Lucknow News: लखनऊ पूर्व विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्वीकृत सात महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया
Lucknow News: लखनऊ पूर्वी विधानसभा के इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड सहित अनेक क्षेत्रों की कॉलोनियां वर्षों से सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग एवं साइड पटरी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थीं। कच्चे रास्तों, जलभराव एवं बदहाल आवागमन के कारण क्षेत्रवासियों को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन क्षेत्रों का समग्र विकास केवल विधायक निधि अथवा पार्षद निधि से संभव नहीं था। लखनऊ पूर्वी विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने इन समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में सड़क, नाली एवं अन्य आधारभूत विकास कार्यों को स्वीकृति मिली। 1 एवं 2 अगस्त विधायक ओपी श्रीवास्तव ने अपनी निधि एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्वीकृत 7 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत ₹181.19 लाख है।
एक अगस्त को विधायक निधि से स्वीकृत 4 विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इनमें इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के विमल नगर में अनिल कुमार के मकान से श्रवण कुमार गुप्ता के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य (लागत ₹6.24 लाख), लोहिया नगर वार्ड के सेक्टर-1, विकास नगर स्थित मकान संख्या 1/62 के सामने आनंद बोध पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य (लागत ₹10.34 लाख) शामिल है। इसी तरह शंकरपुरवा प्रथम वार्ड के नेहरू विहार, कल्याणपुर में सन टावर के पीछे अरशद अली के मकान से रमाशंकर गुप्ता के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य (लागत ₹13.80 लाख) तथा विवेकानंदपुरी वार्ड के विज्ञानपुरी, महानगर विस्तार में मकान संख्या C-1 से J-2 पार्क की ओर साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य (लागत ₹12.58 लाख) शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में पार्षद प्रतिनिधि सुनील शंखधर, पार्षद राकेश मिश्रा, नामित पार्षद अखिलेश गिरी, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह देवड़ी आदि शामिल रहे। इसके अलावा रविवार को एलडीए से स्वीकृत तीन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें बाबू जगजीवन राम वार्ड के सेक्टर-11 स्थित विरासत समिति पार्क में पाथ-वे के पुनर्निर्माण एवं ओपन जिम की स्थापना (लागत ₹9.97 लाख), इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड के स्वर्ण विहार, गली नं. 3 में अंकित वर्मा के आवास से हनुमान त्रिपाठी के आवास तक सड़क निर्माण कार्य (लागत ₹63.18 लाख) तथा जरहरा स्थित शगुन इन्क्लेव के आगे प्रभु रेजीडेंसी कॉलोनी में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य (लागत ₹59.08 लाख) शामिल हैं। इस अवसर पर पार्षद भृगुनाथ शुक्ला एवं पार्षद प्रतिनिधि राम कुमार वर्मा सहित भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
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