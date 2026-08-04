Lucknow News: राजधानी के सबसे वीआईपी वार्ड से भी नहीं उठ रहा कूड़ा

Lucknow News: राजधानी के महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में सात दिनों से सफाई व्यवस्था खराब है। कचरा घरों और गलियों में सड़ रहा है, जिससे दुर्गंध और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। भाजपा पार्षद की लगातार शिकायतों के बावजूद नगर निगम और निजी कंपनी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

Lucknow News: राजधानी के सबसे वीआईपी माने जाने वाले महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है। पिछले सात दिनों से घरों से कूड़ा नहीं उठाया गया है। नतीजतन लोगों के घरों और गलियों में कचरा सड़ रहा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है। संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि लगातार शिकायतों के बावजूद नगर निगम और संबंधित निजी कंपनी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। -------

भाजपा पार्षद की शिकायतें वार्ड के भाजपा पार्षद अमित चौधरी ने सफाई व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए कहा कि वह लगातार नगर निगम अधिकारियों और कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी संभाल रही लखनऊ स्वच्छता अभियान (एलएसए) कंपनी के प्रमुख अभय रंजन को स्थिति से अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके अपने घर से भी कई दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया है।

कार्यालय के पास सफाई की स्थिति विडंबना यह है कि जियामऊ क्षेत्र में एलएसए कंपनी का कार्यालय है। यहीं से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का संचालन होता है, लेकिन उसी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। जियामऊ, बदरिया बाग, क्रिश्चियन कॉलोनी, उदयगंज, कैंट रोड, नई बस्ती और बर्फखाना समेत पूरे वार्ड कूड़ा न उठने की शिकायतें आ रही हैं।

भुगतान और सेवा में कमी पार्षद ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी नगर निगम से करोड़ों रुपये का भुगतान तो ले रही है, लेकिन काम नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब घर-घर से कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था ठप है तो आखिर कंपनी को भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है।

अन्य क्षेत्रों की स्थिति स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री से जुड़े वीआईपी वार्ड में सफाई व्यवस्था का यह हाल है तो शहर के अन्य इलाकों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान कहते हैं की व्यवस्था पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी को लगातार नोटिस दी जा रही है। जुर्माना लगाया जा रहा है।

सड़कों की सफाई में कमी सड़कों की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। महात्मा गांधी विक्रमादित्य वार्ड में कई प्रमुख मार्गों पर पिछले कई दिनों से सफाई नहीं होने के कारण गंदगी बिखरी पड़ी है। सरोजिनी नायडू मार्ग, कैंट रोड समेत कई सड़कों पर कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

वार्ड के पार्षद अमित चौधरी ने बताया कि संबंधित निजी कंपनी एलएसए को सड़क सफाई का कार्य सौंपा गया है, लेकिन कंपनी की लापरवाही के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को नगर निगम कर्मचारियों की मदद से कुछ सड़कों की सफाई कराई गई, लेकिन कंपनी की ओर से सफाई नहीं कराई जा रही है। केवल पैसा बटोरा जा रहा है। नगर निगम का खजाना खाली किया जा रहा है।