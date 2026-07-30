Lucknow News: क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड प्वाइंट के नाम पर ठगी
Lucknow News: लखनऊ में, लता सक्सेना और राधा शुक्ला ने साइबर ठगी का शिकार होते हुए अपने खातों से कुल मिलाकर 1.2 लाख रुपये खो दिए। लता को एक कॉल पर क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वॉइंट्स के लिए धोखा दिया गया, जबकि राधा का मोबाइल हैक कर यूपीआई के माध्यम से पैसे निकाले गए। दोनों मामले पुलिस में दर्ज किए गए हैं।
Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। रायबेरली रोड वृंदावन योजना के हिमालय एन्क्लेव निवासी लता सक्सेना के मुताबिक सोमवार को उनको एक नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद को निजी बैंककर्मी बताते हुए क्रेडिट कार्ड पर आए रिवार्ड प्वॉइंट्स को रिडीम कराने का झांसा दिया। जालसाज की ओर से भेजे गए लिंक को पीड़िता ने क्लिक कर बैंक डिटेल दर्ज की। कुछ ही देर में पीड़िता के खाते से दो बार में 68 हजार से अधिक रुपए निकल गए। वहीं, पीजीआई पिपरौली के महेश के मुताबिक सोमवार को रात करीब 10 बजे उनके खाते से यूपीआई के जरिए 54 हजार से अधिक रुपए ट्रांसफर हो गए।
दोनों मामले पीजीआई थाने में दर्ज हुए हैं। ------------मोबाइल हैक कर 69 हजार रुपए निकालेलखनऊ, संवाददाता।ठाकुरगंज मुसाहिबगंज की राधा शुक्ला के मुताबिक अनजान नंबर से आई रिसीव करते ही कुछ देर बाद उनका मोबाइल हैक हो गया। इस दौरान यूपीआई से साइबर जालसाज ने दो बार में 69 हजार रुपए निकाल लिए। यह रुपए विपिन धनगर व यूपीआई अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। साइबर क्राइम सेल के साथ ही पीड़िता ने ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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