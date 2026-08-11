Lucknow News: अतिक्रमण और गंदगी पर एक दिन में 1.27 लाख रुपये का जुर्माना
Lucknow News: कई जोनों में चला सघन अभियान, ठेले-गुमटी और काउंटर जब्त लखनऊ, प्रमुख संवाददाता राजधानी में
Lucknow News: कई जोनों में चला सघन अभियान, ठेले-गुमटी और काउंटर जब्त लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
राजधानी में अतिक्रमण, गंदगी और प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम ने मंगलवार को व्यापक अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर विभिन्न जोनों में चले अभियान के दौरान 1.27 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया, जबकि कई स्थानों से ठेले, गुमटी, काउंटर और अन्य सामान जब्त किए गए।
अभियान का विवरण
जोन-1 में बलरामपुर अस्पताल से कैसरबाग बस स्टेशन तक चले अभियान में गंदगी फैलाने, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और अतिक्रमण के मामलों में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों और राहगीरों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। जोन-3 में जोनल अधिकारी अजीत राय के नेतृत्व में संगम तिराहा, आईकॉन अस्पताल और रिंग रोड क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर 23 चालान किए गए। गंदगी फैलाने पर 26 हजार और प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलने पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला गया। कुल 56 हजार रुपये नगर निगम कोष में जमा कराए गए।
सामान की जब्ती
होमगार्ड चौराहे से कैलाशपुरी मोड़ तक चले अभियान में 5 ठेले, 1 गुमटी और 3 काउंटर हटाए गए। लोहे की जाली, तराजू, प्लास्टिक ड्रम, भट्टी और अन्य सामान जब्त किया गया। गंदगी और पॉलीथीन के मामलों में 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जोन आठ में जोनल अधिकारी डा. आशीष सिंह के नेतृत्व में आशियाना क्षेत्र में 25 से अधिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। गंदगी और प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 13,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया तथा करीब 500 ग्राम पॉलीथीन जब्त की गई। वहीं औरंगाबाद जागीर क्षेत्र में ठेले, खोपचे और अवैध विज्ञापन सामग्री हटाकर सामान जब्त किया गया.
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