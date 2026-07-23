Lucknow News: काम की खबर: कानपुर एक्सप्रेस वे पर 27 से करें बस का सफर
Lucknow News: -लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से चलेंगी बसें -90 किमी. की दूरी
Lucknow News: लखनऊ। वरिष्ठ संवाददातालखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर रोडवेज बस संचालन की तारीख तय हो गई। बसों की संख्या और समय सारणी बनने के बाद बसों का संचालन 27 जुलाई सोमवार से शुरू करने की तैयारी है। सभी डिपो के एआरएम को निर्देश देते हुए कहा गया है कि बसों की समय सारणी, गंतव्य स्थान, स्टॉपेज और किराया का ब्योरा टिकट मशीन में दर्ज करा लिया जाए।क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रीन एक्सप्रेस के नाम से साधारण बसों का संचालन आलमबाग बस टर्मिनल से कराया जाएगा। बसों की समय सारणी सुबह सात बजे से शुरू होगी । अंतिम सेवा रात दस बजे तक यात्रियों को मिलेगी।
लखनऊ-कानपुर वाया एक्सप्रेस वे की 90 किलोमीटर एक घंटे 45 मिनट में पूरी होगी। एक्सप्रेस वे पर टोल महंगा होने के नाते प्रति यात्री 151 रुपया किराया देना होगा। सफर के दौरान यात्रियों को किसी भी दिक्कत पर लखनऊ क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के कंट्रोल रूम नंबर 8726005808 पर शिकायत और सुझाव दे सकते है।
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