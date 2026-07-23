Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: काम की खबर: कानपुर एक्सप्रेस वे पर 27 से करें बस का सफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: -लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से चलेंगी बसें -90 किमी. की दूरी

Lucknow News: काम की खबर: कानपुर एक्सप्रेस वे पर 27 से करें बस का सफर

Lucknow News: लखनऊ। वरिष्ठ संवाददातालखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर रोडवेज बस संचालन की तारीख तय हो गई। बसों की संख्या और समय सारणी बनने के बाद बसों का संचालन 27 जुलाई सोमवार से शुरू करने की तैयारी है। सभी डिपो के एआरएम को निर्देश देते हुए कहा गया है कि बसों की समय सारणी, गंतव्य स्थान, स्टॉपेज और किराया का ब्योरा टिकट मशीन में दर्ज करा लिया जाए।क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रीन एक्सप्रेस के नाम से साधारण बसों का संचालन आलमबाग बस टर्मिनल से कराया जाएगा। बसों की समय सारणी सुबह सात बजे से शुरू होगी । अंतिम सेवा रात दस बजे तक यात्रियों को मिलेगी।

लखनऊ-कानपुर वाया एक्सप्रेस वे की 90 किलोमीटर एक घंटे 45 मिनट में पूरी होगी। एक्सप्रेस वे पर टोल महंगा होने के नाते प्रति यात्री 151 रुपया किराया देना होगा। सफर के दौरान यात्रियों को किसी भी दिक्कत पर लखनऊ क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के कंट्रोल रूम नंबर 8726005808 पर शिकायत और सुझाव दे सकते है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow Kanpur Bus Service अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।