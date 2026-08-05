Lucknow News: एलयू में बिजली-पानी काटने पर कैंटीन संचालकों ने जमा किया 17 माह का किराया
Lucknow News: लखनऊ विश्वविद्यालय ने 17 माह से किराया न जमा करने के कारण 10 कैंटीन पर ताला लगा दिया। बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। नौ कैंटीन संचालकों ने किराया जमा कर दिया, जबकि एक संचालक ने समय मांगा। यह कार्रवाई जनभवन से नोटिस जारी होने के बाद की गई। एलयू प्रशासन ने इस पर कोई और कार्रवाई करने से मुंह मोड़ लिया।
Lucknow News: लखनऊ विश्वविद्यालय में बीते 17 माह से किराया न जमा करने वाले 10 कैंटीन्स पर बुधवार की सुबह निर्माण विभाग की टीम ने ताला डाल दिया। बिजली और पानी कनेक्शन भी काट दिया गया। जिसके बाद शाम तक नौ कैंटीन संचालकों ने किराया जमा करने करने की प्रक्रिया पूरी की। जबकि एक कैंटीन संचालक ने गुरुवार की सुबह 11 बजे तक का समय मांगा है। यह पूरी कार्रवाई जनभवन से निर्माण अधीक्षक को व्यक्तिगत तौर पर जारी नोटिस के बाद की गई है। निर्माण अधीक्षक डॉ. श्यामलेश तिवारी ने बताया कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जनभवन से नोटिस जारी किया गया है। जिसके बाद पूरा उन्होंने कैंटीन की बिजली-पानी काटने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि 17 माह से किराया नहीं जमा हुआ था। कुल 10 कैंटीन की समस्या थी। जिनमें बुधवार शाम तक नौ कैंटीन संचालकों ने किराया जमा कर दिया है। कुल बकाया के साथ 1400 रुपये रुपये बिजली-पानी काटने और जोड़ने का भी लिया गया है। निर्माण अधीक्षक ने बताया कि सबसे बड़े बकायेदार मेसर्स जितेंद्र सिंह फर्म की दो कैंटीन संचालित होती हैं।
फर्म किसी की और किराया कोई जमा कर रहा
एलयू निर्माण विभाग ने जब कैंटीन संचालकों से किराया जमा कराने की जद्दोजहद शुरू की तो यह सामने आया कि कुछ कैंटीन जिस फर्म के नाम से आवंटित हैं, उसका किराया किसी दूसरे के नाम से जमा हो रहा है। ऐसे में यह मामला बेहद संवेदनशील है। इस संबंध में एलयू प्रशासन का कहना है कि यह पहली बार था इसलिए छोड़ दिया गया। दोबारा ऐसा करने पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
एलयू प्रशासन ने कार्रवाई से मुंह मोड़ा
17 माह से लाखों रुपये का किराया न जमा होने के बावजूद एलयू कुलपति और कुलसचिव ने अभी तक इसके जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर एलयू प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि विवि अपनी कार्रवाई कर रहा है। जितनी जानकारी मिलती है, प्रेषित की जाती है।
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