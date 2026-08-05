Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: एलयू में बिजली-पानी काटने पर कैंटीन संचालकों ने जमा किया 17 माह का किराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: लखनऊ विश्वविद्यालय ने 17 माह से किराया न जमा करने के कारण 10 कैंटीन पर ताला लगा दिया। बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। नौ कैंटीन संचालकों ने किराया जमा कर दिया, जबकि एक संचालक ने समय मांगा। यह कार्रवाई जनभवन से नोटिस जारी होने के बाद की गई। एलयू प्रशासन ने इस पर कोई और कार्रवाई करने से मुंह मोड़ लिया।

Lucknow News: एलयू में बिजली-पानी काटने पर कैंटीन संचालकों ने जमा किया 17 माह का किराया

Lucknow News: लखनऊ विश्वविद्यालय में बीते 17 माह से किराया न जमा करने वाले 10 कैंटीन्स पर बुधवार की सुबह निर्माण विभाग की टीम ने ताला डाल दिया। बिजली और पानी कनेक्शन भी काट दिया गया। जिसके बाद शाम तक नौ कैंटीन संचालकों ने किराया जमा करने करने की प्रक्रिया पूरी की। जबकि एक कैंटीन संचालक ने गुरुवार की सुबह 11 बजे तक का समय मांगा है। यह पूरी कार्रवाई जनभवन से निर्माण अधीक्षक को व्यक्तिगत तौर पर जारी नोटिस के बाद की गई है। निर्माण अधीक्षक डॉ. श्यामलेश तिवारी ने बताया कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जनभवन से नोटिस जारी किया गया है। जिसके बाद पूरा उन्होंने कैंटीन की बिजली-पानी काटने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि 17 माह से किराया नहीं जमा हुआ था। कुल 10 कैंटीन की समस्या थी। जिनमें बुधवार शाम तक नौ कैंटीन संचालकों ने किराया जमा कर दिया है। कुल बकाया के साथ 1400 रुपये रुपये बिजली-पानी काटने और जोड़ने का भी लिया गया है। निर्माण अधीक्षक ने बताया कि सबसे बड़े बकायेदार मेसर्स जितेंद्र सिंह फर्म की दो कैंटीन संचालित होती हैं।

फर्म किसी की और किराया कोई जमा कर रहा

एलयू निर्माण विभाग ने जब कैंटीन संचालकों से किराया जमा कराने की जद्दोजहद शुरू की तो यह सामने आया कि कुछ कैंटीन जिस फर्म के नाम से आवंटित हैं, उसका किराया किसी दूसरे के नाम से जमा हो रहा है। ऐसे में यह मामला बेहद संवेदनशील है। इस संबंध में एलयू प्रशासन का कहना है कि यह पहली बार था इसलिए छोड़ दिया गया। दोबारा ऐसा करने पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

एलयू प्रशासन ने कार्रवाई से मुंह मोड़ा

17 माह से लाखों रुपये का किराया न जमा होने के बावजूद एलयू कुलपति और कुलसचिव ने अभी तक इसके जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर एलयू प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि विवि अपनी कार्रवाई कर रहा है। जितनी जानकारी मिलती है, प्रेषित की जाती है।

सामान्य प्रश्न

किस कारण से कैंटीन पर ताला लगाया गया?
17 माह से किराया न जमा करने के कारण कैंटीन पर ताला लगाया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
University Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।