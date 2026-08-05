Lucknow News: एलयू में बिजली-पानी काटने पर कैंटीन संचालकों ने जमा किया 17 माह का किराया

Lucknow News: लखनऊ विश्वविद्यालय में बीते 17 माह से किराया न जमा करने वाले 10 कैंटीन्स पर बुधवार की सुबह निर्माण विभाग की टीम ने ताला डाल दिया। बिजली और पानी कनेक्शन भी काट दिया गया। जिसके बाद शाम तक नौ कैंटीन संचालकों ने किराया जमा करने करने की प्रक्रिया पूरी की। जबकि एक कैंटीन संचालक ने गुरुवार की सुबह 11 बजे तक का समय मांगा है। यह पूरी कार्रवाई जनभवन से निर्माण अधीक्षक को व्यक्तिगत तौर पर जारी नोटिस के बाद की गई है। निर्माण अधीक्षक डॉ. श्यामलेश तिवारी ने बताया कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जनभवन से नोटिस जारी किया गया है। जिसके बाद पूरा उन्होंने कैंटीन की बिजली-पानी काटने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि 17 माह से किराया नहीं जमा हुआ था। कुल 10 कैंटीन की समस्या थी। जिनमें बुधवार शाम तक नौ कैंटीन संचालकों ने किराया जमा कर दिया है। कुल बकाया के साथ 1400 रुपये रुपये बिजली-पानी काटने और जोड़ने का भी लिया गया है। निर्माण अधीक्षक ने बताया कि सबसे बड़े बकायेदार मेसर्स जितेंद्र सिंह फर्म की दो कैंटीन संचालित होती हैं।