Lucknow News: रोक के बावजूद जलकल करा रहा खुदाई, बारिश में हादसे का बढ़ा खतरा

Lucknow News: बरसात के मौसम में सड़क कटाई पर रोक लगाए जाने के बावजूद विजयनगर में सड़क की खुदाई जारी है। स्थानीय लोगों ने इसके कारण दुर्घटनाओं का भय जताया है। सरकार के आदेशों की अनदेखी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर। अधिकारी ने बताया कि खुदाई जलकल पाइप लाइन के लिए की जा रही है।

Lucknow News: बरसात के मौसम में रोड कटिंग पर रोक लगाए जाने के बावजूद नगर निगम जोन-2 क्षेत्र के विजयनगर में गुरुद्वारा रोड पर सड़क की खुदाई कराए जाने का मामला सामने आया है। प्रीत टायर के बगल स्थित सड़क पर चल रहे इस कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बारिश के दौरान सड़क खोदने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। यातायात भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार सड़क पर खुदाई का कार्य पिछले कुछ समय से जारी है। हालांकि मौके पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्य किस विभाग की ओर से कराया जा रहा है और इसके लिए किस स्तर से अनुमति प्रदान की गई है। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी भी इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देने से बच रहे हैं。

सरकारी आदेशों की अनदेखी पर उठे सवाल क्षेत्रवासियों का कहना है कि बरसात के दौरान सड़क कटाई पर रोक के डीएम के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, ताकि बारिश में सड़कों को नुकसान न पहुंचे और लोगों की सुरक्षा बनी रहे। इसके बावजूद यदि सड़क खोदी जा रही है तो यह सरकारी आदेशों की अनदेखी माना जा सकता है। लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर किन परिस्थितियों में इस कार्य की अनुमति दी गई और क्या इसके लिए आवश्यक स्वीकृतियां ली गई हैं।

सुरक्षा इंतजाम न होने से बढ़ी चिंता राहगीरों का कहना है कि खुदाई स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध नहीं है। बारिश होने की स्थिति में गड्ढों में पानी भर सकता है, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि यदि कार्य अत्यावश्यक था तो इसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी और सुरक्षा के समुचित इंतजाम किए जाने चाहिए थे।

अधिकारी का बयान जलकल पाइप लाइन डालने के लिए खुदाई कर रहा है। हमें जानकारी करने पर पता चला है। खुदाई रुकवा दी गई है। बिना अनुमति खुदाई नहीं होगी।

अरुण कुमार गुप्त, अपर नगर आयुक्त