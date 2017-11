LIVE नगर निकाय चुनाव: UP के 25 जिलों में मतदान शुरू, पोलिंग बूथों पर लगी लंबी कतारें

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 61 हजार से अधिक मतदान कर्मी लगाए गए हैं। 25 जिलों में रविवार सुबह साढ़े सात बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्रों और समाजवादी पार्टी (सपा) संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पैतृक शहर इटावा समेत 25 जिलों में मतदान होंगे।

LIVE UPDATES-

Voting for second phase of local body elections in Uttar Pradesh begins (visuals from Varanasi) pic.twitter.com/r9w6OKsElz