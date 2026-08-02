Lucknow News: नशा मुक्ति: मादक पदार्थों के बढ़ते प्रचलन से ब्रेन पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रहीं
Lucknow News: भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय में नशा मुक्त जीवन पर व्याख्यान हुआ। डॉ. बीनू सिंह ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उन्होंने युवा छात्रों में बढ़ते नशे के प्रचलन और इसके खतरे पर जोर दिया। कुलपति प्रो. मांडवी सिंह ने जागरूकता फैलाने की अपील की।
Lucknow News: भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय में नशा मुक्त जीवन विषय पर व्याख्यान हुआ। विश्वविद्यालय के कलामण्डपम प्रेक्षागृह में हुए व्याख्यान में लखनऊ की पुलिस उपाधीक्षक, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स डॉ. बीनू सिंह रहीं। डॉ. बीनू सिंह पीपीटी के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों को विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर भी गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने विशेष रूप से लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर तथा धूम्रपान (सिगरेट) से होने वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान समय में युवाओं एवं कॉलेज विद्यार्थियों में रेव पार्टियों तथा मादक पदार्थों के बढ़ते प्रचलन के कारण ब्रेन पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं।
डॉ. बीनू सिंह ने विद्यार्थियों को नशे की पहचान करने के तरीके बताते हुए कहा कि यदि समय रहते लक्षणों को पहचाना जाए, तो व्यक्ति को इस बुरी आदत से बचाया जा सकता है। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800110031 की जानकारी देते हुए बताया कि इस पर नशे से संबंधित शिकायत या सहायता प्राप्त की जा सकती है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह ने कहा कि नशा मुक्ति पखवाड़ा समाज को स्वस्थ एवं जागरूक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं नशे से दूर रहें तथा समाज में जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
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