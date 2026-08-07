Lucknow News: अवैध निर्माणों पर नकेल को एलडीए में फेरबदल
Lucknow News: लखनऊ में अवैध निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एलडीए ने अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है। प्रवर्तन जोनों को मजबूत करने के लिए अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और स्मारक प्रबंधकों को विभिन्न जोनों में तैनात किया गया है। इस प्रक्रिया से अवैध निर्माणों की निगरानी और कार्रवाई को तेज किया जाएगा।
Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता राजधानी में अवैध निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एलडीए ने बड़े स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है। जारी आदेश में प्रवर्तन जोनों को मजबूत करने के उद्देश्य से अभियंताओं, अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और स्मारकों के सहायक प्रबंधकों को विभिन्न जोनों में भेजा गया है।सातों प्रवर्तन जोनों को किया गया मजबूतएलडीए ने प्रवर्तन जोन-1 से लेकर जोन-7 तक अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय की हैं। कई अभियंताओं को उनके पुराने कार्यक्षेत्र से हटाकर सीधे प्रवर्तन जोनों में लगाया गया है, ताकि अवैध निर्माणों की निगरानी, निरीक्षण और कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
आदेश के अनुसार कुछ अधिकारियों को अभियंत्रण जोनों से हटाकर प्रवर्तन कार्य में लगाया गया है, जबकि कई अधिकारियों के जोन भी बदल दिए गए हैं।स्मारक और अन्य विभागों से भी बुलाए गए कर्मचारीप्राधिकरण ने केवल अभियंताओं के तबादले तक ही बदलाव सीमित नहीं रखा है। स्मारक, सांस्कृतिक स्थल और सामाजिक परिवर्तन स्थलों पर तैनात आठ सहायक प्रबंधकों को भी प्रवर्तन जोनों में भेजा गया है। इन कर्मचारियों को प्रवर्तन जोन-1 से लेकर जोन-7 तक तैनात कर निगरानी और प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाएगा।
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