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Lucknow News: एलडीए जेई के घूसखोर एजेंट ने बिल्डर से आनलाइन वसूले थे 70 हजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - आईजीआरएस को हथियार बनाकर की जा रही थी लाखों की अवैध वसूली -

Lucknow News: एलडीए जेई के घूसखोर एजेंट ने बिल्डर से आनलाइन वसूले थे 70 हजार

Lucknow News: - पहले 40 लाख रुपये देने का बनाया गया था दबाव, आरोपी भेजे गए जेल

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लखनऊ, विशेष संवाददाता

विजिलेंस ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश तथा उनके एजेंट श्रवण कुमार को बिल्डर से 7.50 लाख रुपये घूस लेते पकड़ने के बाद मामले में अन्य आरोपितों की संलिप्तता की पड़ताल भी शुरू की है। जांच में यह भी सामने आया है कि एजेंट श्रवण कुमार ने बिल्डर से 70 हजार रुपये आनलाइन भी वसूले थे। वह एक लाख रुपये का तत्काल देने का दबाव बना रहा था। बिल्डर ने उसे 50 हजार रुपये और 20 हजार रुपये के भुगतान आनलाइन किए थे। विजिलेंस ने रविवार को तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया।

एलडीए का जेई व उसके साथी

जिन बिल्डर पर घूस देने का दबाव बना रहे थे, वह विदेश में भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आरोपितों ने पहले 40 लाख रुपये दिए जाने की मांग की थी और बाद में 15 लाख रुपये में पूरा मामला निपटाने की डील पर राजी हो गए थे। बिल्डर पर उनके इंदिरानगर में निर्माणाधीन व्यवसायिक भवन को सील करने और बुलडोजर की कार्रवाई का भय दिखाकर लगभग 20 दिनों से रिश्वत की मांग की जा रही थी।

विजिलेंस की जांच

विजिलेंस इस सिंडीकेट में शामिल अन्य आरोपितों को लेकर भी अपनी जांच कर रही है। आरोपी श्रवण कुमार ने आईजीआरएस पर शिकायत की थी और इसके बाद वसूली का खेल शुरु हुआ था। आरोपी श्रवण कुमार ने शिकायतकर्ता बिल्डर को बार-बार फोन कर घूस की रकम देने का दबाव बनाया था। एलडीए कार्यालय जाने पर अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा व सुपरवाईजर चंद्र प्रकाश ने भी मामले के निपटारे के लिए 15 लाख रुपये की मांग की थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घूस मामले में कितनी रकम शामिल है?
इस घूस मामले में 7.50 लाख रुपये की रकम शामिल है।
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