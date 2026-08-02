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Lucknow News: एलडीए के बड़े बाबू पर गिरी गाज, विभागीय कार्रवाई के आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: एलडीए में फ्लैट आवंटी अभिषेक शुक्ला को बार-बार गणना के नाम पर परेशान किया गया। इसके खिलाफ एलडीए उपाध्यक्ष ने विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामले की जांच एलडीए के उप सचिव माधवेश कुमार द्वारा की जाएगी। इस पर अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई है।

Lucknow News: एलडीए के बड़े बाबू पर गिरी गाज, विभागीय कार्रवाई के आदेश

Lucknow News: एलडीए में फ्लैट आवंटी को महीनों तक चक्कर कटवाने और प्रकरण में पांच बार गणना कराए जाने के मामले में आखिरकार कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एलडीए उपाध्यक्ष ने संबंधित बड़े बाबू के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच एलडीए के उप सचिव माधवेश कुमार को सौंपी गई है। खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आया प्राधिकरण

गणना की समस्या

वसंतकुंज के 28/11 नंबर के फ्लैट आवंटी अभिषेक शुक्ला को बार-बार गणना के नाम पर उलझाने और फाइल का निस्तारण लंबित रखने का मामला प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों तक पहुंचने पर इसकी प्रारंभिक समीक्षा कराई गई, जिसमें कई बिंदुओं पर सवाल खड़े हुए। इसके बाद उपाध्यक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

जांच का आधार

पांच गणनाएं और दर्जनों चक्कर बने जांच का आधार

एक ही प्रकरण में आखिर पांच बार गणना की आवश्यकता क्यों पड़ी। सामान्य परिस्थितियों में एक या दो बार गणना के बाद फाइल का निस्तारण कर दिया जाता है। ऐसे में बार-बार फाइल लौटाने, नई आपत्तियां लगाने और आवंटी को अलग-अलग शाखाओं में भेजने की प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों ने भी गंभीरता दिखाई है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि जानबूझकर फाइल को लंबित रखा गया। मानसिक शोषण किया गया।

आगे की कार्रवाई

जांच रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

एलडीए के उप सचिव माधवेश कुमार ने बाबू धर्मेंद्र गिरी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वीसी ने जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

एलडीए में फ्लैट आवंटी अभिषेक शुक्ला को किस मुद्दे पर परेशानी हुई?
उन्हें बार-बार गणना के नाम पर उलझाया गया और फाइल का निस्तारण लंबित रखा गया।
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