Lucknow News: मोहनलालगंज में वकीलों ने किया प्रदर्शन, सामूहिक अवकाश पर गए

Lucknow News: मोहनलालगंज क्षेत्र की रजिस्ट्री कैसरबाग निबंधन कार्यालय से भी कराने की सुविधा का विरोध मोहनलालगंज,

Lucknow News: मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के बैनामे कैसरबाग स्थित उप निबंधन दफ्तर (सदर) में भी पंजीकरण होने के आदेश के खिलाफ मोहनलालगंज तहसील के वकील सामूहिक अवकाश पर चले गए। आदेश के खिलाफ बुधवार को वकीलों ने तहसील परिसर में धरना देकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने उप निंबधन दफ्तर बंद कराने के साथ तहसील के सभी न्यायालयों को बंद करवा दिया, जिससे मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सकी। इससे लगभग दो सौ से अधिक बैनामों का पंजीकरण नहीं किया जा सका। राजधानी में संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था में मंगलवार को प्रशासनिक बदलाव करते हुए लखनऊ सदर के पांचों उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयों का विलय कर दिया और मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र की संम्पत्तियों का बैनामा सदर के किसी भी निबंधक कार्यालय में करने की अधिसूचना जारी कर दी। जिसके बाद से ही मोहनलालगंज तहसीाल के वकीलों में नाराजगी है। बुधवार की सुबह ही वकीलों ने रजिस्ट्री दफ्तर के सामने एकत्र होकर नारेबाजी शुरू कर दी。

वकीलों का प्रदर्शन जारी वकील नारेबाजी करते हुए न्यू जेल रोड़ से होते हुए रायबरेली हाइवे पहुंच गए। तहसील मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौशलेन्द्र शुक्ला की अगुवाई में बैठक कर आदेश वापस न लिए जाने तक सामूहिक अवकाश पर रहने की घोषण कर दी। जिसके बाद वकील तहसील के बरामदे के मुख्य गेट पर शाम तक धरने पर बैठकर नारेबाजी करते रहे।

स्टाम्प पंजीयन मंत्री से मिलेगा प्रतिनिधि मंडल मोहनलालगंज बार एसोसिएशन अध्यक्ष व महामंत्री राम लखन यादव की अगुवाई में बैठक करने के बाद निर्णय लिया की इस आदेश को वापस लेने के लिए मोहनलालगंज बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल स्टाम्प एंव पंजीयन मंत्री, प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी व महानिबंधक से मिलकर इस आदेश को वापस लेने की बात कहेगा। साथ ही सुनवाई न होने पर इस आदेश के खिलाफ बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेगी।

मुकदमों की सुनवाई टली वकीलों के प्रदर्शन के चलते मोहनलालगंज तहसील के राजस्व न्यायालयों में सैकड़ों मुकदमों की सुनवाई टालनी पड़ी। वादकारियों को अगली तारीख दी गई। साथ ही दो सौ से अधिक बैनामों के पंजीकरण के लिए ऑन लाइन आवेदन किए गये थे जिनका पंजीकरण नहीं हो सका।