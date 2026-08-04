Lucknow News: लखनऊ के सबसे वीआईपी वार्ड में 7 दिन से नहीं उठा कूड़ा, घरों-सड़कों पर सड़ रहा कचरा

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। पिछले सात दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पार्षद ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी करोड़ों रुपये ले रही है लेकिन काम नहीं कर रही है।

लखनऊ के सबसे वीआईपी वार्ड में 7 दिन से नहीं उठा कूड़ा, घरों-सड़कों पर सड़ रहा कचरा

Lucknow News: विजय वर्मा, प्रमुख संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे वीआईपी माने जाने वाले महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि पिछले सात दिनों से घरों से कूड़ा ही नहीं उठाया गया। नतीजा यह है कि लोगों के घरों और गलियों में कचरा सड़ रहा है, जिससे न सिर्फ दुर्गंध फैल रही है बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि लगातार शिकायतों के बावजूद न तो नगर निगम और न ही संबंधित निजी कंपनी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। भाजपा पार्षद भी परेशान, अधिकारियों से कहकर हारे

सफाई व्यवस्था की ध्वस्तीकरण वार्ड के भाजपा पार्षद अमित चौधरी ने सफाई व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताया। उनका कहना है कि वह लगातार नगर निगम अधिकारियों और कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी संभाल रही लखनऊ स्वच्छता अभियान (एलएसए) कंपनी के प्रमुख अभय रंजन को स्थिति से अवगत कराते रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालत यह है कि उनके अपने घर से भी कई दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया है।

बदहाल स्थिति और शिकायतें विडंबना यह है कि जियामऊ क्षेत्र में ही एलएसए कंपनी का कार्यालय स्थित है, जहां से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का संचालन किया जाता है। बावजूद इसके, उसी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। जियामऊ, बदरिया बाग, क्रिश्चियन कॉलोनी, उदयगंज, कैंट रोड, नई बस्ती और बर्फखाना समेत पूरे वार्ड से कूड़ा न उठने की शिकायतें लगातार आ रही हैं।

भुगतान के बावजूद सेवा नदारद पार्षद ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी नगर निगम से करोड़ों रुपये का भुगतान तो ले रही है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं कर रही। उनका कहना है कि यदि नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारी काम बंद कर दें तो पूरे वार्ड की स्थिति और भयावह हो जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब घर-घर से कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था ही ठप पड़ी है, तो आखिर कंपनी को भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है।

राजनीतिक स्थिति पर सवाल स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री से जुड़े वीआईपी वार्ड में सफाई व्यवस्था का यह हाल है, तो शहर के बाकी इलाकों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लगातार बढ़ रही शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस बारे में पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान का कहना है कि व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी को लगातार नोटिस जारी की जा रही है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

सड़क सफाई की स्थिति डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के साथ ही अब सड़कों की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड के कई प्रमुख मार्गों पर पिछले कई दिनों से सफाई न होने के कारण गंदगी बिखरी पड़ी है। विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित सरोजिनी नायडू मार्ग, कैंट रोड समेत कई सड़कों पर कूड़ा-कचरा फैला हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

पार्षद अमित चौधरी ने बताया कि सड़क सफाई का जिम्मा भी संबंधित निजी कंपनी एलएसए को ही सौंपा गया है, लेकिन कंपनी की लापरवाही के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से किसी तरह कुछ सड़कों की सफाई कराई गई, जबकि कंपनी की ओर से सफाई का कोई काम नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि कंपनी केवल पैसा बटोरने में जुटी है और नगर निगम का खजाना खाली किया जा रहा है।