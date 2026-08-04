Lucknow News: लखनऊ के सबसे वीआईपी वार्ड में 7 दिन से नहीं उठा कूड़ा, घरों-सड़कों पर सड़ रहा कचरा
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। पिछले सात दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पार्षद ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी करोड़ों रुपये ले रही है लेकिन काम नहीं कर रही है।
Lucknow News: विजय वर्मा, प्रमुख संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे वीआईपी माने जाने वाले महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि पिछले सात दिनों से घरों से कूड़ा ही नहीं उठाया गया। नतीजा यह है कि लोगों के घरों और गलियों में कचरा सड़ रहा है, जिससे न सिर्फ दुर्गंध फैल रही है बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि लगातार शिकायतों के बावजूद न तो नगर निगम और न ही संबंधित निजी कंपनी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। भाजपा पार्षद भी परेशान, अधिकारियों से कहकर हारे
सफाई व्यवस्था की ध्वस्तीकरण
वार्ड के भाजपा पार्षद अमित चौधरी ने सफाई व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताया। उनका कहना है कि वह लगातार नगर निगम अधिकारियों और कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी संभाल रही लखनऊ स्वच्छता अभियान (एलएसए) कंपनी के प्रमुख अभय रंजन को स्थिति से अवगत कराते रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालत यह है कि उनके अपने घर से भी कई दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया है।
बदहाल स्थिति और शिकायतें
विडंबना यह है कि जियामऊ क्षेत्र में ही एलएसए कंपनी का कार्यालय स्थित है, जहां से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का संचालन किया जाता है। बावजूद इसके, उसी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। जियामऊ, बदरिया बाग, क्रिश्चियन कॉलोनी, उदयगंज, कैंट रोड, नई बस्ती और बर्फखाना समेत पूरे वार्ड से कूड़ा न उठने की शिकायतें लगातार आ रही हैं।
भुगतान के बावजूद सेवा नदारद
पार्षद ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी नगर निगम से करोड़ों रुपये का भुगतान तो ले रही है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं कर रही। उनका कहना है कि यदि नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारी काम बंद कर दें तो पूरे वार्ड की स्थिति और भयावह हो जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब घर-घर से कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था ही ठप पड़ी है, तो आखिर कंपनी को भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है।
राजनीतिक स्थिति पर सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री से जुड़े वीआईपी वार्ड में सफाई व्यवस्था का यह हाल है, तो शहर के बाकी इलाकों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लगातार बढ़ रही शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस बारे में पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान का कहना है कि व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी को लगातार नोटिस जारी की जा रही है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
सड़क सफाई की स्थिति
डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के साथ ही अब सड़कों की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड के कई प्रमुख मार्गों पर पिछले कई दिनों से सफाई न होने के कारण गंदगी बिखरी पड़ी है। विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित सरोजिनी नायडू मार्ग, कैंट रोड समेत कई सड़कों पर कूड़ा-कचरा फैला हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
पार्षद अमित चौधरी ने बताया कि सड़क सफाई का जिम्मा भी संबंधित निजी कंपनी एलएसए को ही सौंपा गया है, लेकिन कंपनी की लापरवाही के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से किसी तरह कुछ सड़कों की सफाई कराई गई, जबकि कंपनी की ओर से सफाई का कोई काम नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि कंपनी केवल पैसा बटोरने में जुटी है और नगर निगम का खजाना खाली किया जा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंVijay Verma
विजय वर्मा पिछले करीब 24 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने लखनऊ से अपने करियर की शुरुआत की और लंबे समय तक हिंदुस्तान में स्टाफ रिपोर्टर से लेकर सीनियर रिपोर्टर और प्रमुख संवाददाता के रूप में काम किया। प्रशासन, राजनीति, शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं की रिपोर्टिंग में उनकी मजबूत पहचान है।
परिचय एवं अनुभव
विजय वर्मा उत्तर प्रदेश, विशेषकर राजधानी लखनऊ की पत्रकारिता में एक जाना-पहचाना नाम हैं। करीब ढाई दशक के पत्रकारिता अनुभव के दौरान उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शहरी विकास से जुड़ी गंभीर और असरदार पत्रकारिता की है। हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ बल्कि जनहित से जुड़ी गहन और फॉलो-अप आधारित रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी, जिससे कई मामलों में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी हुई।
करियर का सफर (हिंदुस्तान से शुरुआत)
विजय वर्मा ने पत्रकारिता की शुरुआत लखनऊ से हिंदुस्तान अखबार के साथ की। उन्होंने रियल एस्टेट, शहरी विकास, नागरिक सुविधाएं जैसे अहम क्षेत्रों में लगातार रिपोर्टिंग की और राजधानी लखनऊ के बदलते शहरी स्वरूप पर कई बड़ी स्टोरीज़ कीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विजय वर्मा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी बहुआयामी है। लखनऊ विश्वविद्यालय से बी.कॉम (स्नातक), समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, लोक प्रशासन में डिप्लोमा और इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस अकादमिक आधार ने उन्हें सामाजिक मुद्दों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नीतिगत फैसलों को गहराई से समझने में मदद की, जो उनकी रिपोर्टिंग में साफ झलकता है।
शहरी विकास और असरदार पत्रकारिता
राजधानी लखनऊ में तेजी से हो रहे शहरी विकास, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक लापरवाहियों पर विजय वर्मा ने कई प्रभावशाली खबरें कीं।
विशेषज्ञता
शहरी विकास, रियल एस्टेट और नागरिक सुविधाएंऔर पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।