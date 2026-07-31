Lucknow News: गुर्जर गैंग ने तीन युवकों को पीटा
Lucknow News: मोहनलालगंज में एक मजदूर और उसके दो साथियों की गुर्जर गैंग के सदस्यों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित की मां ने आरोपियों के खिलाफ मोहनलालगंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की है। घायलों का उपचार कराया गया है।
Lucknow News: मोहनलालगंज। मोबाइल मरम्मत कराने पहुंचे मजदूर व उसके दो साथियों को गुर्जर गैंग के सदस्यों ने पिटाई कर दी। मजदूर की मां ने आरोपियों के खिलाफ मोहनलालगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की है। नगराम थाना क्षेत्र के देवती (साधूखेड़ा) में रहने वाला विकास बुधवार देर शाम मजदूरी करके साथी शिवम व नीरकमल के साथ घर लौट रहा था। पचौरी गांव में दुकान पर मोबाइल फोन मरम्मत कराने गए थे तभी वहां पचौरी निवासी राज, कुलदीप अपने साथियों के साथ पहुंच गया और गांव के पास बेवजह खड़े होने का आरोप लगाकर तीनों की पिटाई शुरू कर दी।
परिजनों ने घायलों का उपचार कराया। विकास की मां रीता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मारपीट करने वाले गुर्जर गैंग के सदस्य है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।