1 / 5 कुम्भ के साथ शुरू होगा मेट्रो के प्रथम फेस का संचालन : सीएम Kumbh will start with the operation of the first face of the Metro: CM Second, face, construction कुम्भ के साथ शुरू होगा मेट्रो के प्रथम फेस का संचालन : सीएम दूसरा, फेस,