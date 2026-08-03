Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: लारी की 13 करोड़ की हाइड्रोलिक पार्किंग इसी माह होगी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: केजीएमयू का लारी कार्डियोलॉजी विभाग इस माह 13 करोड़ रुपये की लागत से बनी पांच मंजिला हाइड्रोलिक पार्किंग का उद्घाटन करेगा। इसे चालू होने से मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी, साथ ही शाहमीना रोड पर जाम में राहत मिलेगी। इस पार्किंग में 80 वाहनों की क्षमता है।

Lucknow News: लारी की 13 करोड़ की हाइड्रोलिक पार्किंग इसी माह होगी शुरू

Lucknow News: केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी विभाग के पीछे करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से बनी पांच मंजिला हाइड्रोलिक पार्किंग इसी माह शुरू हो जाएगी। इसके चालू होने से रोजाना अस्पताल आने वाले मरीजों, तीमारदारों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही शाहमीना रोड पर लगने वाले जाम से भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है। यह मल्टीलेवल पार्किंग वर्ष 2018 में डॉक्टरों और कर्मचारियों के वाहनों के लिए बनाई गई थी। इसकी क्षमता 80 वाहनों की है। लेकिन उद्घाटन के बाद इसे एक बार भी उपयोग में नहीं लाया गया। लंबे समय तक बंद रहने के कारण हाइड्रोलिक मशीनें और अन्य उपकरण खराब हो गए।

जांच में यह भी सामने आया कि पार्किंग में लगे कई महत्वपूर्ण उपकरण चोरी हो चुके हैं। केजीएमयू प्रशासन ने पार्किंग को फिर से चालू कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंजीनियरों की जांच के बाद मशीनों की मरम्मत और चोरी हुए उपकरणों को बदलने का काम शुरू किया गया है। इस पर करीब 10 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इसी माह पार्किंग को पूरी तरह दुरुस्त कर संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News KGMU Lucknow News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।